হোম > রাজনীতি

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার জায়গা নেই—হাদি গুলিবিদ্ধের ঘটনায় মির্জা ফখরুল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো জায়গা নেই মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট এ মন্তব্য করেন তিনি। পোস্টে বিএনপি নেতা আরও বলেন, ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা নেই।

আজ শুক্রবার বেলা তিনটার পর নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথা বলেন।

পোস্টে বিএনপির এই নেতা লেখেন, ‘গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনও জায়গা নেই। কোনও সময়ই না। আমাদের মতাদর্শ যাই হোক, যে কেউ ভয়ভীতি বা শক্তির আশ্রয় নিলে তাকে একসঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।’

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

মির্জা ফখরুল আরও লেখেন, ‘এ মুহূর্তে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে বলা হচ্ছে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। যখন পুরো জাতি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন খোদ ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার নিন্দা জানানোর কোনো ভাষা নেই। আমি তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। আমি আশা করি অন্তর্বর্তী সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস দমনে দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা নেবে।

আজ দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। গুরুতর আহত অবস্থায় ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

সুদানে ৬ সেনা নিহতের ঘটনায় তারেক রহমানের শোক

হাদির ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার বন্ধ ঘোষণা

এআই দিয়ে তৈরি ছবি বুঝতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন রিজভী

যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস পালনের আহ্বান জামায়াত আমিরের

নির্বাচন অত সহজ হবে না–আমার কথাই সত্যি হচ্ছে: তারেক রহমান

হাদির ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় জামায়াত

বক্তব্যে ভুয়া ছবির উল্লেখ করায় রিজভীকে ক্ষমা চাইতে বললেন ডাকসু ভিপি সাদিক

গণতন্ত্রের ‘টর্চ বেয়ারার’ তারেক রহমানের অপেক্ষায় বাংলাদেশ: আমীর খসরু

হাদি আমার সন্তান সমতুল্য, গুলিবিদ্ধের সংবাদে মানসিকভাবে আহত হয়েছি: মির্জা আব্বাস

ওসমান হাদি আওয়ামী লীগের অন্যতম টার্গেট ছিলেন: রাশেদ খান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা