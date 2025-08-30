নুরকে দেখতে হাসপাতালে বিএনপি নেতা আব্দুল মঈন খান

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান।
আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নুরকে দেখতে যান।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতিকে দেখার পর আব্দুল মঈন খান সাংবাদিকদের বলেন, ‘অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে গতকাল রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের সময় নির্মমভাবে আঘাত করা হয়েছে, যার ফলে তিনি আজকে আইসিইউতে ভর্তি আছেন। আপনাদের একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, আমরা শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আমরা বিএনপির কথা বলতে পারি। আমরা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেছিলাম। এ দেশে বাকশাল দূর করে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।
‘পরবর্তীতে বেগম খালেদা জিয়ার ’৯০-এর আন্দোলনের নেতৃত্বে এ দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সর্বশেষ ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে তিনি যেভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বজায় রেখে ছাত্রজনতার সঙ্গে একত্র হয়ে স্বৈরাচারকে এ দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন, সেখানে নুরের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক।
‘আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, কেন তাঁকে আজ এই পরিণতিতে আসতে হলো! তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। তিনি কীভাবে যুদ্ধ করে ডাকসুর ভিপি হয়েছিলেন তার প্রতিটি কার্যক্রম এ দেশের মানুষ জানে। তাঁর ওপর নির্যাতন কোনো মানুষ মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশে ২০২৪ সালে যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, তা ছিল গণতন্ত্র ফিরি আনার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলাফল। ২০২৪ এর আগস্ট থেকে গণতন্ত্রের যে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া আমরা অতিসত্বর সম্পন্ন করব; যাতে করে নুরের ওপরে যে হামলা, জুলুম, অত্যাচার হয়েছে, সেটার যেন আর কোনো দিন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করার একটি মাত্র পদ্ধতি, তা হলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের যে ইচ্ছা, তার স্পষ্ট প্রতিফলন হতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচন করবে, তারা তাদের মতামত দেবে। এই মতামতের মাধ্যমে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, তারা এই দেশ পরিচালনা করবে।
‘বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস দেখুন, দেশের মানুষ কখনো জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে নাই। তারা প্রতিবাদ করেছে এবং তারা স্বাধীনতার জন্য একবার নয়, বারবার যুদ্ধ করেছে। ’২৪ সালের আগে থেকেই ৬৩টি রাজনৈতিক দল রাজপথে ছিল। নুর সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আগামীতে ঠিক একইভাবে এ দেশের গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনব। মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা থাকবে, জোর করে কারও মুখ বন্ধ করতে পারবে না।’