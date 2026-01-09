হোম > রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূত ও অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গুলশানে তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সুসান রাইল। ছবি:বিএনপির ফেসবুক পেজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সুসান রাইল ও জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. রুডিগার লটজ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এসব সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

তারেক রহমানের সঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপির ফেসবুক পেজ

সন্ধ্যা ৬টার দিকে জার্মান রাষ্ট্রদূত এবং ৭টার দিকে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগে, বিকেল সোয়া ৪টার দিকে পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তারেক রহমান।

তিনটি বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকগুলোতে মূলত আলোচনা হয়েছে কীভাবে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করা যায় এবং বিএনপি আগামী দিনে সরকার গঠন করলে সেই সম্পর্কগুলোকে কোন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হবে।

হুমায়ুন কবির আরও বলেন, আজকের আলোচনার শুরুতে তাঁরা বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন। বিএনপির যে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বা উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথাবার্তা হয়েছে সাক্ষাতে। কীভাবে ট্রেড, ইনভেস্টমেন্ট, কো-অপারেশন ও পিপল-টু-পিপল কানেকটিভিটি বাড়ানো যায়—এসব বিষয়ে আলাপ হয়েছে।

তারেক রহমানের সঙ্গে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
সম্পর্কিত

বিএনপির চেয়ারম্যান হলেন তারেক রহমান

আসিফ মাহমুদকে চেয়ারম্যান করে এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন

বাসা থেকে হেঁটে অফিসে গেলেন তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হলেন নাজিমুদ্দিন

বিএনপির বিদ্রোহীরা প্রার্থিতা প্রত্যাহার না করলে ব্যবস্থা: নজরুল ইসলাম খান

রাতে স্থায়ী কমিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন তারেক রহমান

তারেক রহমানের সঙ্গে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

বরিশালের বহিষ্কৃত ১২ নেতা-নেত্রীকে পদে ফেরাল বিএনপি

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্ট নই: মির্জা ফখরুল

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের উত্থান ও ছাত্রদলের অবস্থান নিয়ে যা বললেন মির্জা ফখরুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা