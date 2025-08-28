সবাইকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে—এ ধারণা ছেড়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে: আমীর খসরু

দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মানুষের মনোজগতে যে পরিবর্তন এসেছে, তা অনুধাবনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোকে বুঝতে হবে যে দেশের মানুষের ভাবনা ও প্রত্যাশা পাল্টে গেছে। যারা এই পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারবে না, তাদের ভবিষ্যৎ নেই।’
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে হোটেল লেকশোরে ওয়ার্ল্ড ভিশন আয়োজিত ৪র্থ জাতীয় শিশু ও যুব সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
আমীর খসরু বলেন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। এজন্য ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করা জরুরি।
তরুণ প্রজন্মের ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না থেকে যুগোপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে সম্পদে রূপান্তর করার জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনার প্রয়োজন।
তিনি বলেন, ‘আমাদের সবাইকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে—এই ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একজন দক্ষ প্লাম্বার বা ইলেকট্রিশিয়ান অনেক সময় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের চেয়েও বেশি আয় করতে পারেন।’
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে আমীর খসরু বলেন, শিক্ষাকে শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গান, বাজনা, নাটক, ছবি আঁকার মতো কর্মকাণ্ড মনোজগতকে সমৃদ্ধ করে এবং একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে।
তরুণদের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরা বিশ্বের অন্যতম মেধাবী। তাদের শুধু আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে এবং সঠিক সুযোগ দিতে হবে। তিনি বিশ্বাস প্রকাশ করেন, তরুণ প্রজন্মই মেধা, দক্ষতা ও দেশপ্রেম দিয়ে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।
দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ আখ্যা দিয়ে আমীর খসরু বলেন, ‘এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। তরুণরাই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ—যদি আমরা তাদের প্রকৃত সম্পদে রূপান্তর করতে পারি।’