হোম > রাজনীতি

মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়া বিএনপির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়া বিএনপির ইফতার মাহফিল। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ওয়্যারিবিতে বিএনপি ভিক্টোরিয়া শাখার ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার (৮ মার্চ) ওয়্যারিবির মাসোনিক হলে এই ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়া শাখার সভাপতি এ এফ এম তাওহীদুল ইসলাম।

সভাপতিত্ব করেন বিএনপি ভিক্টোরিয়ার আহ্বায়ক আরিফ খান এবং সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব আশিক মালেক বিপুল। দোয়া পরিচালনা করেন বিএনপি ভিক্টোরিয়ার যুগ্ম আহ্বায়ক হাফেজ মোহাম্মদ শরীফ মাহমুদ।

উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ভিক্টোরিয়া শাখার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ওমর শরীফ শিহান, যুগ্ম আহ্বায়ক তেলাল খান, মোহাম্মদ ওমর ফারুক, মো. আল আমিন মাছুম, দেওয়ান মামুন, সদস্য মোহাম্মদ বদিউজ্জামান শিপন, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রহমত উল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা পবিত্র মাহে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, রমজান সংযম, আত্মশুদ্ধি ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। এই মাস মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

পরে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ইফতার মাহফিলে ভিক্টোরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি অংশ নেন।

সম্পর্কিত

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করলে সরকারের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে: নাহিদ ইসলাম

হাদির হত্যাকারীকে দ্রুত ফিরিয়ে মূল পরিকল্পনাকারীদের ধরার দাবি ইনকিলাব মঞ্চের

ছয় মাসের জন্য এনসিপির ট্যাক্স ল ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

ঢাবিতে ছাত্রলীগ করার অভিযোগে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীকে মারধর, হাসপাতালে ভর্তি

বিএনপিকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য প্রত্যাহার করলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ইনকিলাব মঞ্চের ঢাবি শাখা কমিটি ঘোষণা

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা করায় বিএনপি নেতাকে শোকজ

দেশে অরাজকতা নয়, সরকারকে কাজ করতে দিন: মির্জা আব্বাস

ভারতে বসে শেখ হাসিনা দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে: মির্জা ফখরুল

মাইকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার, ইমিসহ তিনজন কারাগারে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা