নির্বাচনী প্রচারে শনিবার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তারেক রহমান। ফাইল ছবি

সিলেটের পর এবার নির্বাচনী প্রচারে চট্টগ্রামে যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আগামীকাল শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা করার কথা রয়েছে তাঁর।

দলীয় সূত্র বলছে, আগামীকাল চট্টগ্রামে রাত যাপন করবেন বিএনপির চেয়ারম্যান। পরদিন রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেবেন। সফরসূচি অনুযায়ী চট্টগ্রামে সমাবেশ শেষে ফেনীতে যাবেন তারেক রহমান। সেখানে ফেনী পাইলট স্কুলের খেলার মাঠে সমাবেশে যোগ দেবেন তিনি।

এরপর ঢাকার পথে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠ, সোয়াগাজীর ডিগবাজি মাঠ, দাউদকান্দির কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ এবং সবশেষে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর বালুর মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দিয়ে গুলশানের বাসায় ফিরবেন তারেক রহমান।

গতকাল বৃহস্পতিবার সিলেটের সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার মাঠে নির্বাচনী সমাবেশের মধ্য দিয়ে বিএনপির নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তারেক রহমান। সিলেটের সমাবেশ শেষে ওই দিন মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, নরসিংদী ও সবশেষে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দিয়ে শেষ রাতে গুলশানের বাসায় পৌঁছান তিনি।

