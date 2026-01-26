মঙ্গলবার ময়মনসিংহ যাচ্ছেন তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনি সফরের অংশ হিসেবে আগামীকাল মঙ্গলবার ময়মনসিংহ সফর করবেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মাহদী আমিন এ তথ্য জানান।
সফরসূচি অনুযায়ী, তারেক রহমান আগামীকাল ময়মনসিংহে যাত্রা করে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ মাঠে আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে অংশ নেবেন।
মাহদী আমিন আরও জানান, ওই সমাবেশ শেষে যাত্রাপথে তারেক রহমান পর্যায়ক্রমে আরও দুটি নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। সন্ধ্যা ৬টায় গাজীপুরের রাজবাড়ি মাঠে এবং সন্ধ্যা ৭টায় উত্তরা আজমপুর ঈদগাঁও মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখবেন।
এসব কর্মসূচি শেষে রাত ৮টায় গুলশানের নিজ বাসভবনে পৌঁছাবেন তারেক রহমান।