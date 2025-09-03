এবার এরশাদের জাতীয় পার্টি তৃণমূলের হাতে তুলে দেওয়া হবে: হাওলাদার

জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নানা সময়ে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলটির একাংশের মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। তিনি বলেছেন, ‘দেশের আপামর জন সাধারণের ভালবাসা ও মানুষের সমর্থনে এবং এরশাদ প্রেমিক তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সংগ্রাম এবং প্রতিরোধে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে জাতীয় পার্টির স্বমহিমায় এগিয়ে গেছে। কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে পারবে না।’
আজ বুধবার গুলশানের নিজ কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির বিভিন্ন নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন।
রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘বড় রাজনৈতিক দলে অনেক সময় মান অভিমান থাকে। কিন্তু নানা সময় যারা মান অভিমান করে দল ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে বা পার্টিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন তাদেরকে এক ছাতার নিচে এনে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে বৃহত্তর ঐক্য গড়ার কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলছে। এই ঐক্যপ্রক্রিয়া মধ্য দিয়ে এরশাদের জাতীয় পার্টির মালিকানা তার তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। কোনো একক ব্যক্তির নেতৃত্বে আর কখনোই জাতীয় পার্টি পরিচালিত হবে না।’
সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) নেতা মোস্তফা আল মাহমুদ, মাসরুর মওলা, জসিম উদ্দিন ভুইয়া, মোঃ বেলাল হোসেন, মিজানুর রহমান দুলাল, জিয়াউর রহমান বিপুল, মাসুদ, আব্দুস সাত্তার।