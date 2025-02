চীন সফর ও নতুন দলে থাকা নিয়ে আলোচনা, যা জানালেন জোনায়েদ ও রিফাত

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রিফাত তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘আমি জানাকের প্রতিনিধি হিসেবে ডেলিগেশনে যাচ্ছি না। বিভিন্ন মিডিয়ায় বিষয়টি ভুলভাবে এসেছে এবং মিডিয়ার রিপোর্টগুলিতে আমার নাম ও জানাকের পদবি ভুল আসছে। [যাস্ট ফর ক্লারিফিকেশন]’। (বানান অপরিবর্তিত)

একই দিন রিফাতের পোস্টটি শেয়ার করে জোনায়েদ চীন সফরের প্রতিনিধিদলের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘Same for me. I am also with this delegation. Please pray for us. ’