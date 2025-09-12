হোম > রাজনীতি

জাপানে পৌঁছেছে এনসিপির প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এনসিপি একটি প্রতিনিধি দল জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছেছে। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) একটি প্রতিনিধি দল জাপানের রাজধানী টোকিওতে পৌঁছেছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টায় তারা নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশিরা ফুল দিয়ে প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানান।

এর আগে, বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার ফ্লাইটে তারা ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

প্রতিনিধি দলে রয়েছেন এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সার্জিস আলম, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মাহাবুব আলম।

সফরকালে তারা টোকিও ও ওসাকায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও এনসিপি সমর্থকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এছাড়া জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন।

সম্পর্কিত

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

জিয়ার আদর্শ বিক্রি করে বিএনপি পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন: ফয়জুল করীম

জাপান সফরে যাচ্ছেন এনসিপির তিন নেতা

ডাকসুতে ইসলামপন্থার বিজয় জাতিকে আশার আলো দেখিয়েছে: রেজাউল করীম

সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে সরকারের অর্জন বলতে কিছুই থাকবে না: সালাহউদ্দিন

বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন হলে দেশে সংকট আরও বাড়বে: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

ডাকসুতে ছাত্রশিবিরের বিজয়ে জাতীয় পার্টির অভিনন্দন

বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় খালাস পেলেন আখতার হোসেন

নুরের ওপর হামলার ১৪ দিনেও গ্রেপ্তার নেই, বিদেশেও নেওয়া হচ্ছে না: গণঅধিকার পরিষদ

নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা