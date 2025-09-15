হোম > রাজনীতি

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শিরীন আক্তার শেলী। ছবি: সংগৃহীত

কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পরদিন দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠক শিরীন আক্তার শেলীকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) এ কথা জানায় দলটি।

এর আগে গতকাল রোববার শিরীন আক্তারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাত স্বাক্ষরিত অব্যাহতিপত্রে বলা হয়, ‘বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখে সূত্র এনসিপি/শোকজ/২০২৫-২০২৬/১০ মূলে আপনাকে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল। ওই নোটিশ প্রদানের পরও আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের আরেকটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং তাহা আমাদের নিকট প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এমতাবস্থায়, আপনাকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদসহ সকল দায়িত্ব থেকে আহ্বায়ক জনাব মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব জনাব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে এতদ্দ্বারা সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য, এনসিপি নেত্রীকে শোকজ

অব্যাহতিপত্রে আরও বলা হয়, ‘আপনাকে কেন দল থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না তার যথাযথ ব্যাখ্যা আগামী তিন (০৩) কার্যদিবসের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল-আমিন বরাবর দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।’

প্রসঙ্গত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসাংগঠনিক ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগে রোববার শিরীন আক্তারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় এনসিপি।

গত মার্চে জাতীয় নাগরিক পার্টি গঠনের পর দলটির উত্তরাঞ্চলের সংগঠকের পদ পান নরসিংদীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাডভোকেট শিরীন আক্তার শেলী।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'কুরুচিপূর্ণ' মন্তব্য, এনসিপি নেত্রীকে শোকজ
