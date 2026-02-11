হোম > রাজনীতি

ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমিরের কাছে টাকা তাঁর ব্যবসার: এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বেলাল উদ্দিন ও এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। ছবি: সংগৃহীত

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিনের কাছে টাকা তাঁর ব্যবসার। এই টাকা নির্বাচনী প্রচারণার কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য ছিল না বলে দাবি করেছেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

আজ বুধবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমিরকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। তাঁর কাছে থাকা টাকা নির্বাচনী প্রচারণার কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য ছিল না; এটি ছিল তাঁর ব্যবসায়িক টাকা।

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিপুল পরিমাণ টাকাসহ ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিনকে আটক করা হয়েছে। মেশিনে টাকা গণনা চলছে। এখন পর্যন্ত ৫০ লাখ টাকা গণনা করা হয়েছে।

নীলফামারীর পুলিশ সুপার (এসপি) শেখ জাহিদুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিপুল টাকাসহ ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির আটক

সৈয়দপুর বিমানবন্দর থানা-পুলিশ জানিয়েছে, আজ বুধবার দুপুর ১২টার ‍দিকে তাঁকে আটক করা হয়েছে। তিনি ঢাকা থেকে একটি বেসরকারি এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে সৈয়দপুরে আসেন।

সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘প্রায় ৫০ লাখ টাকাসহ তাঁকে আটক করা হয়েছে। গণনা চলছে। তিনি বলছেন, এটা তাঁর ব্যবসার টাকা।’

আটকের পর সাংবাদিকদের হাতে আসা একটি ভিডিওতে বেলাল উদ্দিনকে বলতে শোনা গেছে, টাকার পরিমাণ প্রায় ৬০ লাখ। এটি তাঁর ব্যবসার টাকা।

সম্পর্কিত

জেলা জামায়াতের আমির আটকের ঘটনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাজানো নাটক: জামায়াত

‘ঠাকুরগাঁও জামায়াত আমিরকে টাকা বহনে অনাপত্তি দিয়েছিল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ’

অর্ধকোটি টাকাসহ আটক জামায়াত নেতাকে হাসপাতালে ভর্তি

ঢাকার কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন জামায়াত আমির

সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিপুল টাকাসহ ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির আটক

চট্টগ্রাম-১ আসনে নির্বাচনী ইশতেহার: নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের অঙ্গীকার দুই প্রার্থীর

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

নিরাপত্তা বাহিনী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ বসে থাকবে না: জামায়াত আমির

বিএনপির নেতারা ভোট দেবেন যেসব কেন্দ্রে

অনেকে টক শোতে ভালো কথা বললেও ভোটারদের টাকা দিচ্ছেন: নজরুল ইসলাম খান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা