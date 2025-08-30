হোম > রাজনীতি

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করতে বললেন রাশেদ খান

ঢামেক প্রতিনিধি

মো. রাশেদ খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার ঘটনাকে ‘পরিকল্পিত’ ও ‘হত্যার উদ্দেশ্যে’ চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। তিনি দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেছেন।

আজ শনিবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নুরকে দেখতে এসে রাশেদ খান সাংবাদিকদের সামনে এই দাবি জানান।

রাশেদ খান বলেন, গণমাধ্যমে নুরুল হক নূরের ওপর ‘লাল শার্ট পরিহিত’ ব্যক্তির হামলার যে তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, তা বিভ্রান্তিকর। তিনি দাবি করেন, ওই ব্যক্তি ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা সম্রাটের ওপর হামলা করেছে। তিনি সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, ‘নূরের ওপর হামলা করেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। সেনাবাহিনী নূরের বুকে খোঁচা দিয়েছে, বুকে বুট দিয়ে পাড়িয়ে দিয়েছে। এটি কি ধরনের বর্বরতা!’ তিনি আরও জানান, নূরের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত নয়, তাঁর চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

রাশেদ খান বলেন, তাঁদের ওপর এই হামলা সুপরিকল্পিত ছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের হত্যা করা। তিনি সেনাপ্রধানের কাছে এই ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। রাশেদ খানের অভিযোগ, ‘ডিজিএফআই, আওয়ামী লীগের আমলে যা করেছে, ড. ইউনূসের আমলেও একই স্টাইলে কাজ করতে চায়। কিন্তু আমরা তা করতে দেব না।’ তিনি আরও বলেন, ‘ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে জাতীয় পার্টির দেন-দরবার চলছে। তাদের বিরোধী দল বানাতে চায়। নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা চলবে না।’

রাশেদ খান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘এই ঘটনার পেছনে আপনার নির্দেশনা আছে কি না, এই হামলার পেছনে আপনার নির্দেশনা আছে কিনা তা আমরা জানতে চাই। দায় না থাকলে আপনার অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। আপনি চুপ থাকলে আমরা ধরে নেব, এই ঘটনার সঙ্গে আপনিও জড়িত।’

তিনি বলেন, ‘আপনি আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। গতকালের পর থেকে আপনি এই পদে থাকতে পারেন না। আমরা আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। লজ্জা থাকলে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করবেন।’

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জানান, তাঁরা দলের পক্ষ থেকে আলোচনা করে এ ঘটনার বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বলেন, তাঁরা সেনা ও পুলিশের নামে মামলা করতে চান।

