২০০ আসনে জিতলেও জাতীয় সরকার গঠন করবে জামায়াত: শফিকুর রহমান

আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ২০০ আসনে জয়ী হলেও দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
জামায়াত আমির বলেন, ‘আগামী পাঁচটা বছর দেশের স্থিতিশীলতা, ইকোনমি ফিরিয়ে আনা, আইনের শাসন সমাজে কায়েম করা এবং সমাজ থেকে দুর্নীতিকে নির্মূল করা বা বিদায় দেওয়া—এর জন্য প্রয়োজন আমাদের একটি জাতীয় সরকারের। আমরা নির্বাচিত হলে সেই সরকারটাই গঠন করব। আমরা যদি ২০০ আসনেও বিজয়ী হয়ে যাই, তারপরেও আমরা এটি করব।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানতে চেয়েছে, ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কী রকম আছে। একই দিনে সাধারণ নির্বাচন এবং গণভোট যদি একই দিনে হয় সেখানে কোনো সমস্যা হবে কিনা? আমরা বলেছি যে, আমাদের দেশের মানুষ ততটা এখনো কনশাস না। এজন্য একই দিনে দুটো নির্বাচন হলে দুটো নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমরা বলেছিলাম, দুটো নির্বাচন আলাদা আলাদা হওয়া উচিত। সে দাবি এখনো আমাদের আছে।’
শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘তারা (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) আমাদের ম্যানিফেস্টোতে কিছু জিনিস দেখতে চান। আমরা বলেছি, অলরেডি এগুলো আমরা ইনক্লুড করে নিয়েছি। তারা বাংলাদেশকে একটা ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ দেখতে চান। আমরা তাদের বলেছি, আল্লাহ তা আলার ইচ্ছা এবং জনগণের ভালোবাসায় আমরা নির্বাচিত হলে সেই ইনক্লুসিভ বাংলাদেশই আমরা গড়ব। আমরা কোনো দলকেই বাদ দেব না।’
এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা ধর্মকে কখনো ব্যবহার করিনি, করব না। ধর্ম আমাদের চিন্তার, কলিজার অংশ। আমরা ধর্ম নিয়েই কাজ করি, ধর্মকে ব্যবহার করি না।’
জামায়াত আমীর যোগ করেন, ‘ধর্ম ব্যবহার কে করে সেটা আপনারা ভালো বোঝেন। নির্বাচনের সময় নতুন করে যারা বেশি বেশি নামাজ শুরু করেন, যারা টুপি পরেন, তসবি হাতে নিয়ে ঘোরান, ধর্মকে তারাই বোধহয় ব্যবহার করেন। আমরা কিন্তু সারা বছর তসবি হাতে নিয়েও ঘুরাই না। আমরা তসবি বুকে নিয়ে ঘুরাই। আমরা আমাদের কাজগুলো আমাদের বিশ্বাসের আওতায় করতে চাই।’