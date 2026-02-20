হোম > রাজনীতি

হঠাৎ অসুস্থ মেঘমল্লার বসু, হাসাপাতালে নেওয়ার পর শঙ্কামুক্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মেঘমল্লার বসু। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মেঘমল্লার বসু হঠাৎ গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক মাঈন আহমেদ জানান, আপাতত মেঘমল্লার বসু শঙ্কামুক্ত।

মাঈন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার সভাপতি মেঘমল্লার বসু এই মুহুর্তে হাসপাতালে ভর্তি। অনেকদিন ধরেই উনি শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, ডাকসু নির্বাচনের সময়ে ওনাকে একটা ক্রিটিকাল সার্জারির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, এসবের কারণে ওনার শারীরিক অবস্থা আগে থেকেই বেশ নাজুক। গতকাল শুক্রবার রাতে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।’

মাঈন আহমেদ আরও বলেন, ‘এই মুহুর্তে তিনি যথাযথ চিকিৎসার আওতাধীন রয়েছেন এবং রিকভার করছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। সবার কাছে অনুরোধ, মেঘদা’র জন্য প্রার্থনা করবেন।’

এদিকে এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এনপিএ নেতা অনিক রায় বলেন, ‘মেঘ এখন অনেকটাই সুস্থ। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তার কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। ডাকসু নির্বাচনের সময় হওয়া অপারেশনের পর থেকেই সে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অপারেশনের পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নিয়ে দ্রুতই রাজনীতির মাঠে সক্রিয় হতে হওয়ায় তার শরীর আর পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেনি। এরপর থেকে ধীরে ধীরে দুর্বলতা বাড়ছিল। পাশাপাশি তার পুরোনো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাও রয়েছে।’

অনিক রায় আরও লিখেন, ‘গত কয়েকদিন ধরে তার শারীরিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে যায়। অসুস্থতার কারণে স্বাভাবিক কাজগুলোও ঠিকভাবে করতে পারছিল না, ফলে মানসিকভাবেও কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে গতরাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি ঘটে।’

