হোম > রাজনীতি

প্রশাসনের ভেতরেই আওয়ামী লীগের দোসর বসে আছে: রিজভী

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ভুলতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. দোলন ভুঁইয়াকে দেখতে তাঁর বাড়িতে আসেন রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর প্রধান উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা চারজনের মাধ্যমে সব অপকর্ম করেছে। তাঁর উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিছু মানুষকে মেরে ফেলার। এটা কোনো সভ্য দেশে হতে পারে? শেখ হাসিনা বলেছিলেন, দরকার হলে আকাশ থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে বোম্বিং করো। এমন রক্তপিপাসু খুনি মানসিকতার ব্যক্তি এত দিন দেশ চালিয়েছিল! শেখ হাসিনার সরকারে থাকার জন্য শিশুদের হত্যা করেছে, প্রায় ১ হাজার ৪০০ জনকে হত্যা করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছে। এ দেশের মানুষ আর এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি চায় না।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা ইউনিয়নের হাটাব আতলাশপুর এলাকায় আওয়ামী লীগের হামলায় আহত ভুলতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মো. দোলন ভূঁইয়াকে দেখতে এসে তিনি এসব কথা বলেন।   

রিজভী বলেন, দোলন ভুঁইয়ার মতো দলের সামান্য কর্মীও রেহাই পায়নি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব থেকে। আওয়ামী দোসররা নানানভাবে শেল্টার নিয়ে সমাজে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন এখানে নিশ্চুপ কেন? অপরাধীদের ছবি তো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি শুনেছি তারা বিভিন্ন বালুমহাল, ঘাট দখল করে ব্যবসা করছে। প্রশাসন কি তাহলে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে আছে? প্রশাসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ বসে আছে। মানুষের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি নস্যাৎ করা আওয়ামী লীগের কাজ।

প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে রিজভী বলেন, ‘দোলন ভুঁইয়াকে এভাবে হামলার দায় প্রশাসনকে নিতে হবে। অপরাধীদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করতে হবে। আর একটা ঘটনা যদি ঘটে, তাহলে এর জন্য দায়ী থাকবে নারায়ণগঞ্জ প্রশাসন। যদি তাদের পেছনে প্রভাবশালী কেউ থাকে তাহলে আমাদের জানান। সে যদি বিএনপির কেউ হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আমরা বিএনপি পরিবারের আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, নারায়ণগঞ্জ জেলা যুবদলের সদস্যসচিব মশিউর রহমান রনি প্রমুখ।

সম্পর্কিত

ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

জামায়াত সংখ্যালঘু-সংখ্যাগরিষ্ঠ তত্ত্বে বিশ্বাসী নয়: হেলাল উদ্দিন

জুলাই যোদ্ধা মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে: তারিকুল

ফ্যাসিবাদীর সঙ্গে আঁতাতকারীরাই বিশেষ পদ্ধতিতে নির্বাচন চাচ্ছে: গয়েশ্বর

স্বৈরাচার তৈরির পথ বন্ধ করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নাই: গাজী আতাউর

দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশব্যাপী মনিটরিং টিম গঠন করছে এনসিপি

হিন্দু সম্প্রদায়কে দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জামায়াত আমিরের

যাদের নেত্রীর এই অবস্থা, তাদের আরও ছোটোলোকি দেখতে পাবেন—কোন প্রসঙ্গে বললেন সারজিস

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বিএনপির প্রার্থী বাছাই শেষ হওয়ার পথে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা