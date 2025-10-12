জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

একই দিনে চাকরি ও দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি পাওয়ার পর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক মুনতাসির মাহমুদ বলেছেন, জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব বেইমানির রেকর্ড জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে। আজ রোববার রাতে ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
পোস্টে মুনতাসির মাহমুদ বলেন, ‘আমার কাছে সব তথ্য-প্রমাণ আছে। জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব বেঈমানির রেকর্ড জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ ভরসা।’
এর আগে আজ দুপুরে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থেকে চাকরি হারান মুনতাসির। সংস্থাটির সেক্রেটারি জেনারেল ড. কবির এম আশরাফ আলম স্বাক্ষরিত এক নোটিশে বলা হয়, মুনতাসির মাহমুদের নিয়োগপত্রের ধারা নম্বর ৭ ও ৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর চুক্তিভিত্তিক চাকরি বাতিল করা হলো। আজ (১২ অক্টোবর) দুপুর থেকে তা কার্যকর হবে।
এ দিন দুপুরে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. আজিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের লোকজনকে পুনর্বাসনের অভিযোগ তুলে একদল লোক নিয়ে দুপুরে মগবাজারে সংস্থাটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকে বিক্ষোভ করেন মুনতাসির মাহমুদ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একজন কর্মকর্তা জানান, মুনতাসির মাহমুদ তাঁর চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী রেড ক্রিসেন্টে লোক নিয়োগ দিতে চাচ্ছিলেন। সেটা না পারায় বেশ কিছুদিন ধরে মব করার চেষ্টা করছেন। তাই তাঁকে অব্যাহতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এদিকে আজ সন্ধ্যায় দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে মুনতাসির মাহমুদকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে এনসিপি। একই সঙ্গে তাঁকে কেন স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে শোকজ নোটিশও দেওয়া হয়েছে। আজ এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনার সই করা এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।