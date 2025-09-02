হোম > রাজনীতি

নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চান জামায়াতের নায়েবে আমির মুজিবুর

ঢামেক প্রতিবেদক

আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি নুরকে দেখতে যান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি নুরকে দেখতে আসেন তিনি।

এ সময় সাংবাদিকদের নায়েবে আমির বলেন, ‘নুরকে যেভাবে আহত করা হয়েছে, এর নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নাই। দেশ এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সবাইকে সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করা দরকার।’

নায়েবে আমির বলেন, ‘দেশে যে আইন আছে, তাতে সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার হওয়া দরকার। তা ছাড়া এভাবে চলতে থাকলে অন্য কারও সাথেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে। যেকোনো ঘটনারই সাথে সাথে তদন্তের দরকার।’

