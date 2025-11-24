গণতন্ত্র মঞ্চে ভাঙন, বেরিয়ে গেল রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছয়টি রাজনৈতিক দলের জোট ‘গণতন্ত্র মঞ্চ’ থেকে বেরিয়ে গেছে ‘বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন’। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে মঞ্চের সভায় এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছে দলটি।
বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ও মঞ্চের অন্যান্য দলের নেতারা জানিয়েছেন, বেশ কয়েক দিন ধরে বিএনপি-জামায়াতের বাইরে একটি বিকল্প রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রস্তাব দিয়ে আসছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। তবে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানালেও মঞ্চের অধিকাংশ দল এ-সংক্রান্ত আলোচনা ধীরগতিতে চালাচ্ছিল। এ নিয়ে মঞ্চের ভেতরে কিছুটা সংকটও তৈরি হয়েছিল। এই সংকট নিরসনে মঞ্চের নেতারা আশাবাদী থাকলেও শেষপর্যন্ত মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন।
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদারুল ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিএনপি বা জামায়াত জোটের বাইরে আমরা একটা নতুন জোট করতে চাই। আমরা মনে করি, এই মুহূর্তে সঠিক রাজনীতিটা করা প্রয়োজন, কিন্তু এই দুই জোটের কেউই সেটার সক্ষমতা রাখে না। আমরা এই বিষয়ে অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করছি।’
গণতন্ত্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে দিদারুল বলেন, ‘আমরা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে গেছি।’
নতুন জোটের আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে উল্লেখ করে দিদারুল ভূঁইয়া বলেন, ‘আমরা একটা নতুন জোটের সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছি। এই জোটের আলোচনাটা প্রায় ফাইনালের দিকে। শিগগির আমরা একটা জোটের ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে দেব।’
দিদারুল ভূঁইয়া আরও বলেন, ‘গণতন্ত্র মঞ্চসহ সবার প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, আসুন, বিএনপি-জামায়াতের বাইরে একটা তৃতীয় শক্তি গড়ে তুলি।’
ইতিমধ্যে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে এবি পার্টি ও আপ বাংলাদেশ যুগপৎভাবে কর্মসূচি পালন করেছে। নতুন জোট গঠিত হলে এই তিন দল একত্র হতে পারে বলে জানা গেছে। এর বাইরে তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তি গড়তে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গেও একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
দলের সভাপতি হাসনাত কাইয়ুম বলেন, ‘বিএনপি ও জামায়াতের বাইরে আমরা একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নির্বাচনী অবস্থান নেব, এটা আমাদের ঘোষণা ছিল। গণতন্ত্র মঞ্চ সেই জায়গাটায় যেতে পারেনি। তাই আমরা তাদের সঙ্গে আর থাকছি না।’
হাসনাত কাইয়ুম বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে জামায়াত ও বিএনপির বাইরে একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ফোর্স দরকার।
হাসনাত আরও বলেন, ‘এই প্রশ্নে আমাদের অবস্থানের সঙ্গে মঞ্চের অনেক দল একমত আছে, কিন্তু তারা আমাদের মতো সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি। ভবিষ্যতে কী হবে, আমরা জানি না। তবে আমাদের অবস্থানকে ঠিক মনে করে, এমন দল আছে।’
নতুন জোটের বিষয়ে হাসনাত কাইয়ুম বলেন, ‘যদি দলগুলো স্বাধীনভাবে স্ট্যান্ড নিয়ে রাজি হয়, এই বিষয়ে আলোচনা এখনো চলমান। এটা হলে আমরা সেখানে থাকব বলে আশা করছি।’
এদিকে মঞ্চের একাধিক দলের নেতারা জানিয়েছেন, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি শিগগির আরও একটি দল গণতন্ত্র মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।
নেতারা জানান, ৫ আগস্টের পর নতুন প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র মঞ্চের রাজনৈতিক অবস্থান নিরূপণ এবং সম্প্রতি বিএনপির সঙ্গে আসন সমঝোতাকে কেন্দ্র করে মঞ্চের দলগুলোর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন গণতন্ত্র মঞ্চ ত্যাগ করল।