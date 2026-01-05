হোম > রাজনীতি

‘এই জমিনে রুমিন ফারহানার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

রুমিন ফারহানা। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, এই জমিনে তাঁর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনি বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, গত ৫ আগস্টের পর কীভাবে বাংলাদেশের সব জায়গায় চাঁদাবাজি, মামলা-বাণিজ্য, টাকা না দিলে মামলায় ঢুকাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে আমি রুমিন ফারহানা দলে থাকা অবস্থায় কথা বলেছিলাম। এই সত্য কথা পছন্দ হয় নাই।’

আজ সোমবার সন্ধ্যায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সরাইল উপজেলার অরুয়াইল ও পাকশিমুল ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ চলাকালে এসব কথা বলেন রুমিন ফারহানা।

রুমিন ফারহানা বলেন, ‘বিরোধী দলে থাকলে সত্য কথা মিঠা লাগে আর সরকারে থাকলে সত্য কথা তিতা লাগে। আমার কাজ সত্য বলা, আমি সত্যই বলে যাব। এক বছর আগে চাঁদাবাজি ও মামলা-বাণিজ্য, বালু ব্যবসা, মাটি ভরাট, দোকান দখল নিয়ে কথা বলেছিলাম, তখন আমাকে বলা হয়েছে—এ রকম বললে চলবে না।’

এ সময় নিজের সঙ্গে থাকা কর্মী ও জনগণের উদ্দেশে রুমিন ফারহানা বলেন, ‘মার্কা আমার যেটাই হোক, আপনারা আছেন তো? তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলি, এই জমিনে রুমিন ফারহানার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। আগামী নির্বাচন হবে সত্যের পক্ষে, সাহসের পক্ষে।’

এলাকাবাসীর উদ্দেশে সাবেক এই বিএনপি নেত্রী বলেন, ‘সরাইল-আশুগঞ্জের রাস্তাঘাটের এত দুর্দশা চিন্তা করা যায় না। আমি এই এলাকার চেহারা পাল্টে দেব।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। এই আসনে বিএনপির জোটের প্রার্থী হিসেবে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহসভাপতি জুনায়েদ আল হাবিবকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। মনোনয়ন না পেয়ে রুমিন ফারহানা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এই আসনে দাঁড়িয়েছেন। গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন বাচাই করে রুমিন ফারহানার প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেন। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় গত ৩০ ডিসেম্বর রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কার করে বিএনপি।

সম্পর্কিত

তারেক রহমান বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ বাদ দিলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকে না: বজলুর রশীদ ফিরোজ

প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসিতে তাসনিম জারার আপিল

তারেক রহমানের সঙ্গে বাম জোটের শীর্ষ নেতাদের সাক্ষাৎ

প্রশাসন বিএনপির দিকে হেলে পড়েছে : নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য যা দরকার, বিএনপি তা-ই করবে: নজরুল ইসলাম খান

জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন করতে দেওয়া স্বৈরাচারকে পুনর্বাসন: আখতার

তারেক রহমানের সঙ্গে শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের বৈঠক

সন্দেহজনক আচরণ: তারেক রহমানের বাসার সামনে থেকে আটক ২

একটি মহলের ইন্ধনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনেকের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে: গোলাম পরওয়ার

বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রথম বৈঠক আজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা