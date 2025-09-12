হোম > মতামত > সম্পাদকীয়

৬০ গাড়ি বাতিল

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের পরে যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁদের জন্য ৬০টি গাড়ি কেনার তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। প্রস্তাব এসেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে। সমালোচনার মুখে সেই পথ থেকে সরে এসেছে সরকার।

বাতিল করা হয়েছে গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। বহু দুঃসংবাদের মধ্যে এটি একটি সুসংবাদ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ধরনের এই কেনাকাটার বিষয়টি সত্যিই ছিল গোলমেলে। অনেকেই বলেছেন, এ রকম একটি প্রস্তাব দানের মধ্য দিয়ে কেউ কেউ টু পাইস কামানোর ধান্দা করেছিলেন। সরকারি কেনাকাটায় এটা একটা চতুর পথ। কবে নির্বাচন হবে, কবে কেউ মন্ত্রী হবেন, তাঁদের জন্য আগাম কোটি কোটি টাকা খরচ করে গাড়ি কেনার ভাবনাটি সত্যিই জনগণের জন্য পীড়াদায়ক।

সরকারি কেনাকাটা বলতেই একটা সন্দেহের সৃষ্টি হয় মনে। সরকারি কেনাকাটা বললেই সাধারণ জনগণ প্রথমেই মনে করে, যে দামে একটি পণ্য সাধারণত পাওয়া যায়, তার থেকে বেশি দামে অবধারিতভাবেই কেনা হবে। বাজারদর সরকারি কেনাকাটার জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। রূপপুরের বালিশ-কাণ্ড যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে যেকোনো সরকারি বড় কেনাকাটায়। অবৈধ আয়ের একটা উৎস হয়ে ওঠে এই কেনাকাটা। শুধু কি তাই? সরকারি কেনাকাটায় দেখা যায় মানহীন পণ্যের প্রতি আকর্ষণ। নিম্নমানের পণ্য বেশি দামে কেনা হলে তা যে দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সে কথা তারা জানে, কিন্তু নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য তা অগ্রাহ্য করে থাকে। আর দরপত্র কারসাজির কথা নতুন করে কী বলব! একই গ্রুপ একাধিক নামে বিভিন্ন ব্যয়সংবলিত দরপত্র জমা দেয়। তারাই কোনো না কোনোভাবে কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে কাজটা পেয়েও যায়। এসব ওপেন সিক্রেট। কিন্তু বছরের পর বছর এসব ঘটেই চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের ঘুষ দেওয়ার খেলা।

কেন একজন কর্মকর্তা নির্দিষ্ট কোনো কেনাকাটার ব্যাপারে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন, অন্য সবকিছুকে এড়িয়ে যান, সেটাও অবোধগম্য নয়। দরকার নেই, এ রকম প্রকল্প গ্রহণ করে অর্থ ব্যয় করাও সরকারি কেনাকাটার একটা লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি কাজ পেয়ে যান, তিনি এমনিতেই কর্মদাতার ‘স্বজন’ হয়ে যান। এ জন্য রক্তের সম্পর্কের কোনো প্রয়োজন নেই।

সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা আনার বহু উপায় আছে। সরকারি কেনাকাটার সময় দরপত্র জমা, মূল্যায়ন অনলাইনে করা হলে তাতে ঘুষ-দুর্নীতির আশঙ্কা কমতে পারে। যে দামে যে জিনিসটি কেনা হচ্ছে, সেটির প্রকৃত দাম কী, তা জানা থাকলে পুকুরচুরি হবে না। নিয়মিত তদারকি ও স্বাধীন বেসরকারি সংস্থা বা তৃতীয় পক্ষ দিয়ে অডিট করালেও চুরি ধরা পড়তে পারে। চুরি ধরা পড়লে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কিন্তু এ সবই কথার কথা হিসেবে থেকে যাবে, যদি গোড়ায় গন্ডগোল থাকে। চুরি করা যদি নিত্যদিনের সাধারণ ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে কথায় কথায় অতিরিক্ত দামে এ রকম ৬০টি গাড়ি কিংবা হাজারটি বালিশ কেনার প্রবণতা ঠেকানো যাবে না।

সম্পর্কিত

কোটি টাকার প্রশ্ন

বিদ্যালয়ের মাঠে ধান চাষ

ভোলায় নারী নির্যাতন

নির্বাচন-বিষয়ক জটিলতা

বিশ্বের জন্য রহমত মুহাম্মদ (সা.)

বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার

এসসিও বৈঠক

একটি অলৌকিক ভ্রমণকাহিনি

থাপ্পড়ের জের

বাজারে আগুন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা