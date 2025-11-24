হোম > মতামত > সম্পাদকীয়

ভূমিকম্প ও ঢাকা

সম্পাদকীয়

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেই সবার মনে পড়ে যায়—ঢাকা এক অপরিকল্পিত নগরী। যে যার মতো করে আইন অনুসরণ না করে এখানে তৈরি করে নিয়েছে বাড়িঘর, যেখানে-সেখানে ফেলছে আবর্জনা, সরকারি জায়গা দখল করে বসিয়েছে দোকান—এ রকম আরও কত কি! কিন্তু একটা বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে এ শহরটি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে, এ কথা কেউ মনেও রাখে না।

পরপর চারটি ভূমিকম্প হওয়ায় এখন রাজধানীর বাসিন্দারা বুঝতে পারছেন, কতটা অবহেলা করেছেন শহরটিকে। একটু বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ঢাকার পরিণতি হবে ভয়াবহ। দেশের রাজধানী শহরটিতে নিয়মকানুন আছে ঠিকই; কিন্তু সে নিয়ম ভাঙার প্রতিযোগিতা থেকে কেউই পিছিয়ে থাকতে চায় না। একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, নগর-পরিকল্পনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি বসবাসের সুযোগ আছে এখানে। বিল্ডিং কোড না মেনেই তৈরি হচ্ছে একের পর এক বাড়ি। বিল্ডিং কোড না মানার এই ‘হ্যাডম’ কী করে তৈরি হলো, তা নিয়ে শুধু বিস্ময় প্রকাশ করলেই চলবে না, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সরল সত্য হলো, ঢাকা মহানগরীর বেশির ভাগ বাড়ি তৈরির সময় বিল্ডিং কোড মানা হয়নি।

মনে করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম। এ শহরকে নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন। কে কোন পথে আইন ভঙ্গ করে শহরটিকে নিয়ন্ত্রণহীন করে ফেলবে, তার ঠিক নেই। ভূমিকম্পের দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে যে ধরনের প্রস্তুতি থাকা দরকার, তার অভাব রয়েছে। কীভাবে সে অভাব কাটিয়ে ওঠা যায়, তা নিয়ে সচেতন হতে হবে।

এখন গভীরভাবে ভাবা দরকার, একটা দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার পর উদ্ধারকাজে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করা প্রাসঙ্গিক, নাকি এ শহরের স্থাপনাগুলোর ভূমিকম্প প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি? ভূমিকম্পের সহনশীলতা নির্ধারণের মানদণ্ড অনুসরণ করে স্থাপনা নির্মাণ করা হলে পরবর্তী সময়ে ভূমিকম্পে ভবনটি ঝুঁকিতে পড়ে না। কিন্তু তা মানা হয় না বললেই চলে।

ভূমিকম্পের সময় করণীয় কী, সে বিষয়টি নিয়েও সচেতনতা নেই। বেশির ভাগ মানুষের কাছেই তা অজানা। তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। কেন আমরা এ রকম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলাম, তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৩০-৩৫ বছর ধরে ঢাকা শহরটি যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে, তার একটি বড় অংশই হয়েছে নরম মাটির ওপর। নরম মাটিতে নির্মিত অবকাঠামো ভূমিকম্পের সময় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব জায়গায় ভবন নির্মাণের সময় ঝুঁকির কথাটা মাথায় রাখা হয়নি। কীভাবে এসব স্থাপনা গড়ে উঠল, তা-ও খুঁজে বের করা দরকার।

ঢাকাকে ভূমিকম্পের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে হলে ইতিমধ্যে নির্মিত ভবনগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ নির্মাণকাজের সময় বিল্ডিং কোড মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। বিপদ আসার আগেই প্রস্তুতি দরকার।

