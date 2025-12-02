বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘হেলথ অ্যান্ড মরবিডিটি স্ট্যাটাস সার্ভে’ শীর্ষক সম্প্রতি প্রকাশিত এক জরিপের ফলাফল থেকে জানা যায়, দেশের মানুষের অসুস্থতায় ১০টি রোগের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ। প্রতি ১ হাজার মানুষের মধ্যে ৭৮.২৮ জন এই রোগে আক্রান্ত। এ ছাড়া সন্তান জন্মদানে সিজার করার হার ৪৯ শতাংশ, যা একদিকে সাধারণ মানুষের ওপর ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা খাতের বাণিজ্যিকীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর বাইরে আরও কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভঙ্গুর অবস্থাকে স্পষ্ট করছে।
উচ্চ রক্তচাপসহ অন্য গুরুতর রোগগুলো মানুষকে আক্রান্ত করে শুধু দেহগত ত্রুটির কারণে নয়। মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতার অভাব, জীবনযাপনের পদ্ধতি এবং খাদ্যাভ্যাসের কারণে রোগগুলো আক্রমণ করে। আবার রোগ হওয়ার পর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে না গিয়ে টোটকা চিকিৎসা নেয় অনেকে। ফলে রোগের বিস্তার দ্রুততার সঙ্গে বেড়ে যায়। কথায় আছে, রোগে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা জরুরি।
রুটিন মেনে খাদ্যাভ্যাস করা, সুষম খাদ্য গ্রহণ, দৈনন্দিন ব্যায়াম—এ সবই হলো সুস্থ থাকার জরুরি উপায়। দেশের অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। এর বাইরে খাদ্য উৎপাদনে কীটনাশকের অবাধ ব্যবহারের কারণে খাদ্যে আর পুষ্টিগুণ থাকছে না। এ ছাড়া খাদ্যে রাসায়নিকের ব্যাপক ব্যবহারের কারণেও নানা জটিল রোগ তৈরি করছে। এসব ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মানুষকে সচেতন করার কোনো পদক্ষেপ দেখা যায় না।
এক গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে ক্রমেই অ্যান্টিবায়োটিক তার কার্যকারিতা হারাচ্ছে। নতুন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। তাহলে কি আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা হেরে যাবে? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তাই জীবনযাপন পদ্ধতি মানার দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ—রোগীদের সে বিষয়ে সচেতন না করে শুধু গাদা গাদা ওষুধ লিখে দেন তাঁরা। তাই চিকিৎসকদের নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা জরুরি।
রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় হেলথ গাইডলাইন তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এটা করা সম্ভব হলে, মানুষ স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবে। আর সেটা কার্যকর করা সম্ভব হলে দেশের জনগণই উপকৃত হবে। কিন্তু রাষ্ট্রকে তার জনগণের প্রতি দায়বোধ থাকতে দেখা যায় না। যেহেতু চিকিৎসা জনগণের মৌলিক অধিকার, তাই এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকা কোনো ভালো লক্ষণ নয়।
উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমাতে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর মান ও সেবার পরিধি বাড়িয়ে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, যাতে তারা ওষুধের দোকানের বদলে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্রে যায়।
বিবিএসের এই জরিপের তথ্যকে কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানসম্মত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ নেওয়া উচিত সরকারকে।