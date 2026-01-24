হোম > মতামত > উপসম্পাদকীয়

ব্যালট বাক্সে নতুন বাংলাদেশ

শাম্মী শফিক জুঁই

১৬ বছরের একটি রুদ্ধশ্বাস অধ্যায়ের অবসানের পর বাংলাদেশ আজ এক অদ্ভুত নীরবতা আর উত্তেজনার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে রাজপথ যখন রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল, তখন স্লোগানগুলো কেবল কোনো ব্যক্তির পতনের ছিল না, ছিল একটি জরাজীর্ণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের। এখন ২০২৬-এর নির্বাচনী প্রহর যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন প্রশ্ন উঠছে—আমরা কি কেবল শাসক বদলাতে চেয়েছিলাম, নাকি শাসনতন্ত্রের আত্মাটাকে বদলে দিতে চেয়েছি? ১৮ কোটি মানুষের এই জনপদে এখন তাই ভোটের হাওয়ায় কেবল উত্তেজনা নেই, আছে এক গভীর আত্মজিজ্ঞাসা।

দীর্ঘকাল ভোটাধিকারবঞ্চিত মানুষের কাছে এবার ব্যালট পেপার মানে কেবল পছন্দের প্রার্থীকে জেতানো নয়, বরং নিজের নাগরিকত্বের প্রমাণ দেওয়া। মাঠের প্রধান শক্তিগুলো যখন ক্ষমতার মসনদে ফেরার অঙ্ক কষছে, তখন সাধারণ মানুষের সমীকরণটা অন্য রকম। মানুষ এখন আর শুধু ‘উন্নয়ন’ শব্দে তৃপ্ত হতে চায় না, তারা চায় মর্যাদার রাজনীতি। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী কিংবা উদীয়মান নতুন শক্তি—সবার জন্যই এবারের মাঠ পিচ্ছিল। কারণ, এবারের ভোটাররা কেবল প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি নয়, বরং জবাবদিহির গ্যারান্টি চাইছে। বিশেষ করে সেই তরুণ প্রজন্ম, যারা জুলাইয়ের তপ্ত দুপুরে বুক পেতে দিয়েছিল, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করাটা হবে আগামী নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।

নির্বাচনের সঙ্গে ‘জুলাই সনদ’ নিয়ে গণভোটের বিষয়টি এবারের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটি আসলে একটি জাতির নতুন করে জেগে ওঠার পরীক্ষা। মানুষ কি পুরোনো তিক্ততার রাজনীতিতে ফিরে যাবে, নাকি সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এক নতুন বাংলাদেশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে? দ্রব্যমূল্যের কশাঘাত আর প্রশাসনিক সংস্কারের ধীরগতি যখন জনমনে বিরক্তি বাড়াচ্ছে, তখন রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য। শূন্যতা পূরণের লড়াই যেন আবার কোনো নতুন স্বৈরতন্ত্রের জন্ম না দেয়, সেই সতর্কতা এখন সবার মধ্যে।

বিশ্বমঞ্চ আজ বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের লেন্স আজ ঢাকার অলিগলিতে। কিন্তু বড় কথা হলো, আমাদের আয়নায় আমরা নিজেদের কীভাবে দেখতে চাই? নির্বাচন কেবল এক দিনের আনুষ্ঠানিকতা হতে পারে, কিন্তু সেই দিনের ফয়সালাই ঠিক করে দেবে আগামী কয়েক দশকের গতিপথ।

১৮ কোটি প্রাণস্পন্দনের এই দেশে গণতন্ত্র এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং বেঁচে থাকার অক্সিজেন। আগামী ফেব্রুয়ারির সেই সূর্যোদয় কেবল নতুন এক সরকারের বার্তা নিয়ে আসুক তা নয়, আসুক এক নতুন ভোরের নিশ্চয়তা—যেখানে রাষ্ট্র হবে মানুষের, আর ক্ষমতা হবে সেবার।

লেখক: ইংরেজি বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ

