দেশের বাইরে আ.লীগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ রাখছে সরকার: প্রেস সচিব

দেশের বাইরে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কার্যক্রম অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পর্যবেক্ষণে রাখছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ রোববার (১০ আগস্ট) ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।
প্রেস সচিব বলেন, ‘আওয়ামী লীগের অফিস...আওয়ামী লীগ আপনি জানেন, একটা তাদের কার্যক্রম ব্যান করা হয়েছে বাংলাদেশে। তারা বাইরে কী করছে, অবশ্যই আমরা মনিটরিং করছি। তারা যদি বাংলাদেশে বাইরে থেকে এমন কোনো অ্যাক্টিভিটিজ করে যে আমাদের এখানে ইনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট করতে চায়, অবশ্যই আমরা এটা মনিটর করছি; আমরা দেখছি। আমরা এই বিষয়ে আরও কংক্রিট ইনফরমেশন পাওয়া গেলে আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারব।’
ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করে ভারত চলে যান। এরপর দলটির নেতা-কর্মীদের অনেকে দেশ ছেড়েছেন। কেউ গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁদের অনেকে প্রতিবেশী দেশে অবস্থান করছেন বলে গণমাধ্যমে বিভিন্ন খবরে উঠে এসেছে।
এরই মধ্যে গত শুক্রবার বিবিসি বাংলায় ‘কলকাতায় ‘‘পার্টি অফিস’’ খুলে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম, চলছে কীভাবে’—শিরোনামে এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এতে দলটির কার্যক্রম ও নেতা-কর্মীদের নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
এর আগে, চলতি বছর মে মাসে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। জুলাই অভ্যুত্থান দমাতে ‘গুম, খুন, পুড়িয়ে মানুষ হত্যা, গণহত্যা, বেআইনি আটক, অমানবিক নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাসী কার্য ও মানবতাবিরোধী অপরাধের’ জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার কথা বলা হয়।