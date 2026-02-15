হোম > জাতীয়

নির্বাচন উপলক্ষে ৯৯৯ নম্বরে ২৪ দিনে ৮৩৮০ ফোনকল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গত ২২ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনসংক্রান্ত নানা অভিযোগ ও তথ্য জানতে ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ নম্বরে ৮ হাজার ৩৮০টি ফোনকল এসেছে বলে জানিয়েছেন ৯৯৯-এর প্রধান পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মহিউল ইসলাম।

আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘আইন-শৃঙ্খলা সমন্বয় সেল’–এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক নিবিড়ভাবে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে সেবাপ্রত্যাশী নাগরিকদের ৯৯৯ নম্বরে নির্বাচন সংক্রান্ত জরুরি সেবা দেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রম ২২ জানুয়ারি শুরু হয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাতদিন ২৪ ঘণ্টা চলমান থাকে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ৯৯৯-এর পক্ষ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে ৯৯৯ নম্বরে নির্বাচন সংক্রান্ত ৮ হাজার ৩৮০টি ফোনকল আসে, যার মধ্যে ৩ হাজার ৭১৩টি ছিল নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলোর মধ্যে মারামারি, নিষিদ্ধ সময়ে নির্বাচনী প্রচারণা, ভোটকেন্দ্রে অনিয়ম এবং আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিষয়ে। এসব ফোনকলে ৯৯৯ তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট থানা, জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাকে অবগত করে বিধি অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেয়। এছাড়া বাকি ৪ হাজার ৬৬৭টি ফোনকল ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে।

সম্পর্কিত

রমজান উপলক্ষে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুল ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ: হাইকোর্ট

নোয়াখালীর হাতিয়ায় ধর্ষণের অভিযোগ তদন্তে কমিটি

এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ, গ্যাসের স্বল্পচাপ-সরবরাহ বিঘ্ন

শপথ অনুষ্ঠানে সার্কভুক্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন স্পিকার ও পররাষ্ট্রসচিব

মন্ত্রিসভার শপথ বঙ্গভবনে না হয়ে কেন দক্ষিণ প্লাজায়, জানালেন আইন উপদেষ্টা

বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অঙ্গীকার যুক্তরাজ্যের

বিএনপি সরকারে থাকছেন না আসিফ নজরুল

‘রাতের ভোট’ থেকে লাঠিয়াল বাহিনীতে পুলিশের রূপান্তরের গল্প বললেন আনসার উদ্দিন খান

মন্ত্রিপরিষদ সচিব রশীদের নিয়োগ বাতিলের বিষয়ে অপতথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা