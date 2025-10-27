নাঈমুল ইসলাম খান দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা অনুমোদন

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক প্রেস সচিব নাঈমুল ইসলাম খান ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করার অভিযোগে একটি ননসাবমিশন মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ সোমবার দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে কমিশন মামলাটি অনুমোদন করে। দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে মামলা দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। শিগগিরই মামলাটি দায়ের করা হবে বলেও জানিয়েছে সূত্রটি।
দুদক সূত্রটি জানায়, আসামিদের কাছে সম্পদের উৎস ও সম্পদের বিবরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে তাঁদের নোটিশ পাঠানো হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। আত্মগোপনে থাকা এই দম্পতি দুদকের নোটিশের জবাবে সম্পদ বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হন। পরবর্তী সময়ে তদন্তের অংশ হিসেবে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। একই সঙ্গে তাঁদের অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধানও চলমান রয়েছে বলে দুদক সূত্রটি জানিয়েছে।
সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গণ-অভ্যুত্থানের সময় তিনি সরকারের পক্ষে গণমাধ্যমে অন্যতম সক্রিয় মুখ ছিলেন।
গত ১৮ মার্চ নাঈমুল ইসলাম খান, তাঁর স্ত্রী নাসিমা খান মন্টি ও তাঁদের তিন মেয়ে লাবিবা নাঈম খান, যুলিকা নাঈম খান এবং আদিভা নাঈম খানের নামে থাকা ১৬৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেয় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালত।
এর আগে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি একই আদালত থেকে সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান, তাঁর স্ত্রী নাসিমা খান মন্টি ও তাঁদের তিন মেয়ের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর আগে ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেন আদালত।
অন্যদিকে, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস না করেই বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক সহকারী পদে ৪২ জনকে নিয়োগ দেওয়ার ঘটনায় সাবেক মহাপরিচালক ড. রফিকুল ইসলাম মন্ডলসহ ৪৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুদক।
দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় জালিয়াতি করা হয়, যার ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।