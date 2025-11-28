হোম > জাতীয়

খালেদা জিয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইলেন প্রধান উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি নিয়মিত তাঁর স্বাস্থ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় সব চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

একই সঙ্গে তিনবারের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে দেশবাসীর কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ড. ইউনূস বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় যেন কোনো ধরনের ঘাটতি না থাকে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা দিতে সরকার প্রস্তুত। গণতান্ত্রিক উত্তরণের এই সময়ে বেগম খালেদা জিয়া জাতির জন্য ভীষণ রকম অনুপ্রেরণা। তাঁর সুস্বাস্থ্য দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রয়োজনীয় সব সহায়তা ও সমন্বয়ে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন তিনি।

সম্পর্কিত

সৌদি থেকে আউট পাস যাত্রীদের মালামাল চুরির দায় কার—যা জানাল বেবিচক

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় আরব আমিরাতে বন্দী অবশিষ্ট ২৪ জনের মুক্তি শিগগির: আসিফ নজরুল

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও ভর্তুকি দরকার: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস কমিশন গঠনের দাবি অ্যাসোসিয়েশনের

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট: অভিজ্ঞতা নিতে কাল ‘মক ভোটিং’

পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের নিবন্ধন ৭০ হাজার ছাড়াল, সর্বাধিক কোন দেশে

আরও ৩৯ বাংলাদেশিকে বিশেষ ফ্লাইটে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র, হাত-পায়ে ছিল না শিকল

জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

প্রত্যর্পণ কামালকে দিয়ে শুরু এবং তারপর...: প্রেস সচিব

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি: প্রতিদিন খুন হচ্ছে ১১ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা