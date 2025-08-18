নির্বাচনের রোডম্যাপ চলতি সপ্তাহেই: ইসি সচিব

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চলতি সপ্তাহেই রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
নির্বাচনের রোডম্যাপের খসড়া করা হয়েছে, চলতি সপ্তাহে তা তুলে ধরা হবে জানিয়ে ইসি সচিব বলেন, রোডম্যাপ কো-অর্ডিনেট করা হচ্ছে, আন্তঅনুভাগের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে ড্রাফটটা তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘ড্রাফটটা এখন কমিশনে দিয়ে আমরা অ্যাপ্রুভ করব। এটা আমরা এ সপ্তাহের ভেতরে দিতে পারব।’
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, ‘নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা তো আরও পরের ব্যাপার। আমাদের কনসার্ন হওয়ার এ মুহূর্তে কোনো কারণ আছে? আমরা আমাদের জিনিসটা গুছিয়ে নিচ্ছি, যে যার জায়গাটাকে গুছিয়ে নিলেই তো হয়ে যাবে।’ ভোটের প্রস্তুতির এ মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলার বিষয় নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি।
আখতার আহমেদ বলেন, ‘মাঠপ্রশাসনে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় কীভাবে হবে, তাঁদের কার্যপরিধি কী হবে, ফোকাল পারসন নির্ধারণের ব্যাপার রয়েছে; পরিপত্র নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়-সম্পর্কিত যে কাগজপত্র তৈরি করা—এ বিষয়ে এখন একটা মিটিং চলছে। আমরা কো-অর্ডিনেট করার চেষ্টা করছি, যেন আমরা একটু অ্যাহেড ইন টাইম কাজগুলোকে গুছিয়ে রাখতে পারি।’
গতকাল রোববার (২৪ আগস্ট) থেকে সীমানা আপত্তি শুনানি শুরু হবে জানিয়ে সচিব বলেন, এবার ৩০০ আসনের মধ্যে ৮৩টি আসনের দেড় সহস্রাধিক দাবি-আপত্তি এসেছে। শুনানি শেষ করে দ্রুত নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলছে।
ভোটকেন্দ্র ও কক্ষ নিয়ে পরিকল্পনা ও ভোটার উপস্থিতির বিষয়ে সচিব বলেন, ‘এবার পৌনে ১৩ কোটি ভোটার। মাসিক সমন্বয় সভায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে ভোটকেন্দ্র সংখ্যা বাড়বে না। বাড়বে না এর অর্থ এই নয় যে, অতীতে যা ছিল, সেটাই একদম হুবহু রাখতে হবে। যৌক্তিক বিবেচনায় যদি বাড়ে, সেটা হবে।’
আখতার আহমেদ আরও বলেন, ‘আমাদের ধারণা, ভোটকেন্দ্র না বাড়িয়েও শুধু ভোটার উপস্থিতির বিষয়টাকে যদি আমরা বিবেচনায় নিই, তাহলে হয়তো দেখা যাবে, এটাকে সমন্বয় করতে পারছি।’
তরুণদের জন্য আলাদা বুথ করার বিষয়ে সরকারের আগ্রহ থাকলেও ইসি কী উদ্যোগ নিচ্ছে—জানতে চাইলে সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এটা আমাদের কোনো আলোচনায় আসেনি। যদি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে হবে।’
প্রাথমিক বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হওয়া ২২ দলের তদন্ত শুরু ও বাদ যাওয়া ১২১ দলকেও চিঠি দেওয়া হবে জানিয়ে সচিব বলেন, ‘নিবন্ধনপ্রত্যাশী বাছাইয়ে টিকে থাকা ২২টি দলের অফিস ও কমিটির তদন্তের জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে। আর যাদেরটা বাতিল বা বিবেচনাযোগ্য হয়নি, তাদের আমরা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি। এবার কোন কারণে বা কোন শর্তের অপূর্ণতার কারণে তাদেরটা বিবেচনা করা যায়নি, সেটা স্পেসিফিক করে উল্লেখ করে চিঠি দেওয়া হচ্ছে।’