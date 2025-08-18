এক বছর পর ডিবির হারুন বরখাস্ত, সঙ্গে আরও ১৭ পুলিশ কর্মকর্তা

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) হারুন অর রশীদসহ ১৮ পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গতকাল রোববার এই ১৮ কর্মকর্তাকে ‘কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে’ সাময়িক বরখাস্ত করার কথা উল্লেখ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
এই পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে তিনজন ডিআইজি, ছয়জন অতিরিক্ত ডিআইজি, চারজন পুলিশ সুপার, চারজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং একজন সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা রয়েছেন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ১৮ জন কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) অনুযায়ী পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী তাদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখ থেকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী ‘পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে’ অভিযুক্ত হওয়ায় তাঁদের চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল। সাময়িক বরখাস্তকালীন তাঁরা খোরপোষ ভাতা পাবেন।
গত বছরের আগস্টে সরকার পতনের পর থেকে এই পুলিশ কর্মকর্তারা কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকে দেশত্যাগ করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে বেশকিছু পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। এবার এক বছর পর বরখাস্ত হলেন ‘ডিবি হারুন’।