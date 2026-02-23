নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আমিনুল ইসলামকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আমিনুল ইসলামকে অ্যাটর্নি জেনারেলের পদমর্যাদায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
১৯৯৩ সালের ২৭ মে হাইকোর্ট বিভাগে এবং ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন আমিনুল ইসলাম।
হবিগঞ্জের মাধবপুরের সন্তান সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি নির্বাচিত হন ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে।
আমিনুল ইসলাম হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার চৌমুহনী ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা ও মাধবপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক নারী ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সুফিয়া আক্তার হেলেনের স্বামী। তিনি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আইনজীবী হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ২০২৪ সালের সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীও ছিলেন।
এ ছাড়া আমিনুল ইসলাম বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক। আমিনুল ইসলাম বিডিআর হত্যাকাণ্ডে আসামিপক্ষের আইনজীবী হিসেবেও ছিলেন।