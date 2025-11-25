হোম > জাতীয়

মানবতাবিরোধী অপরাধে মাহবুব উল আলম হানিফের বিচার শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মাহবুব উল আলম হানিফ। ফাইল ছবি

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়ায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ চার আসামির বিচার শুরু হয়েছে। এই মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ৮ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।

মামলার অপর আসামিরা হলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সদর উদ্দিন খান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসগর আলী ও কুষ্টিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান। জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে আসামিরা পলাতক।

মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় আজ মঙ্গলবার রাষ্ট্রপক্ষ থেকে প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এর মধ্য দিয়ে ওই চার আসামির বিচার শুরু হলো।

মামলায় জুলাই অভ্যুত্থানের সময় কুষ্টিয়া শহরে ছয়জনকে হত্যাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে ২ নভেম্বর আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে সূচনা বক্তব্যের জন্য আজকের দিন ধার্য করা হয়েছিল।

