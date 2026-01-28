হোম > জাতীয়

সফলভাবে সম্পন্ন হলো বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র ৯ম ল্যান্ড ফোর্সেস টকস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ঢাকা সেনানিবাসে সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। ছবি: সেনাবাহিনী।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র নবম ল্যান্ড ফোর্সেস টকস (এলএফটি) ২০২৬-এর সফল সমাপ্তি হয়েছে। বৈঠকে উভয় দেশের সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। উভয় দেশের সামরিক সহযোগিতা ও কৌশলগত সম্পর্কোন্নয়নের নানা দিক নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এই বৈঠকে।

ঢাকা সেনানিবাসে সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী এই বৈঠক। গত ৮-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত নবম ল্যান্ড ফোর্সেস টকসের (এলএফটি) পরবর্তী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৈঠকটি হয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ বদরুল হকের নেতৃত্বে ২২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আলোচনায় অংশ নেয়। অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী চার সদস্যের প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক আর্মি কমান্ডের (USARPAC) নিরাপত্তা সহযোগিতা বিভাগের মেজর মাইকেল জেকব ওসটার।

উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হুমায়ূন কবীর।

বৈঠকে উভয় পক্ষই সামরিক সহযোগিতা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৌশলগত সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তর আলোচনা করে। বৈঠকে প্রশিক্ষণ আদান-প্রদান, উন্নত প্রযুক্তি ও সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একাধিক যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন এবং উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রতিনিধিরা উভয় দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে চলমান কৌশলগত সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার জন্য তাঁদের আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করেন। এ ছাড়াও আঞ্চলিক নিরাপত্তাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা এবং প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রস্তুতি গ্রহণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত পোষণ করে।

আলোচনায় নানাবিধ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা ভবিষ্যতে আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৪ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অষ্টম ল্যান্ড ফোর্সেস টকস (এলএফটি) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্পর্কিত

জনগণ যাকে নির্বাচিত করবে, সেই সরকারের সঙ্গেই কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র: রাষ্ট্রদূত

প্রধান উপদেষ্টার কাছে অ্যামনেস্টির মহাসচিবের খোলা চিঠি

দেয়ালের ভাষা নিউজফিডে, পোস্টার থেকে পেজে

সিজিএসের আলোচনা: স্বাধীনতা সাংবাদিকদের আদায় করতে হবে

নির্বাচনী সহিংসতা: সাত জেলায় হামলা সংঘর্ষে আহত ৩৩

নির্বাচনে পুলিশ নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখবে: আইজিপি

সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন পে স্কেল দেবে না অন্তর্বর্তী সরকার: ফাওজুল কবির

অতিরিক্ত সচিব হলেন ১১৮ জন

বড় উড়োজাহাজ ওঠানামার সক্ষমতা বাড়ছে যশোর বিমানবন্দরে

গণভোটের পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার করতে পারবেন না নির্বাচন কর্মকর্তারা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা