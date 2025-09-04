বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় এয়ার গার্ড বাংলাদেশ গঠনের চিন্তা, ১২ সদস্যর কমিটি

বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় এয়ার গার্ড অব বাংলাদেশ (এজিবি) নামে নতুন এক অধিদপ্তর গঠনের চিন্তা করছে সরকার। এ লক্ষে উপযোগীতা বা সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে (প্রশাসন ও অর্থ) সভাপতি করে ১২ সদস্যের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৩১ আগষ্ট এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, কমিটির অপর সদস্যরা হচ্ছেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনি বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহগণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ, রাজনৈতিক বা আইন অনুবিভাগের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব প্রশাসন ও একই মন্ত্রণালয়ের উপসচিব প্রশাসন-১। কমিটিকে এয়ার গার্ড অব বাংলাদেশ গঠনের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রনোয়নের জন্য বলা হয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে এজিবি গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব আসে। ওই প্রস্তাবটির উপযোগীতা বা এটি গঠনের আদৌ কোনো প্রয়োজন রয়েছে কীনা-তা যাচাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।