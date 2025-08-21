সরকারি-আধা সরকারি-স্বায়ত্তশাসিত সব প্রতিষ্ঠানের দপ্তর থাকবে সমন্বিত ভবনে

ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব
সরকারি দপ্তরগুলো যে যার মতো অফিস ভবন নির্মাণ করায় একদিকে আবাদি-অনাবাদি জমি কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যয়। এসব এড়াতে সারা দেশে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিসের জন্য একই স্থানে সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।
ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন হলে ভূমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। অবকাঠামো তৈরি এবং ভূমি অধিগ্রহণের খরচ কমবে। সরকারি সেবা পেতে মানুষকে এক ভবন থেকে আরেক ভবনে দৌড়াতে হবে না।
উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরকারি, আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিসের জন্য একই স্থানে পরিকল্পিতভাবে সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব ২৪ আগস্ট প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় উত্থাপনের কথা রয়েছে। সভায় চিকিৎসকদের জন্য তৃতীয় ধাপে আরও ১ হাজার ৮৫৩টি সংখ্যাতিরিক্ত পদ এবং জাতীয় বেতন কমিশনের ৫২টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাবও অনুমোদনের জন্য তোলার কথা। সভায় সভাপতিত্ব করবেন মন্ত্রিপরিষদের সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ।
অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, যত্রতত্র বসতভিটা নির্মাণ, অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কারণে দিন দিন কৃষিজমিসহ অন্যান্য জমির পরিমাণ কমছে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনেও কৃষি-অকৃষিজ জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে, অধিগ্রহণ প্রস্তাবে মূল্যবান জমি থাকলে তা যথাসম্ভব বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে অনাবাদি, পতিত বা কম মূল্যবান জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। এ ছাড়া ঘনবসতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এলাকা এবং শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তিও অধিগ্রহণের জন্য যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
২০১৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় কৃষি ব্যবহার কমিটির সভায় মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বহুতল কমপ্লেক্স ভবন বা গুচ্ছাকারে এক বা একাধিক বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে একই মন্ত্রণালয় বা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অফিস বা আবাসিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা মানা হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিজেদের কার্যালয় স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করছে।
সূত্র জানায়, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারের সভাপতিত্বে গত ১ জুন কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরপর সিদ্ধান্ত হয়, জমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি অফিসের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ না করে সমন্বিত ভবন নির্মাণ করে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যালয় একই ছাতার নিচে আনার বিষয়ে কার্যক্রম নিতে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটিতে পাঠানো হবে। এরপর ভূমি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রস্তাব তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠায়।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, সরকারি দপ্তরগুলোর জন্য সমন্বিত অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদন পেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিতে হবে। এরপর সরকার নির্বাহী আদেশে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে।
ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ এস এম সালেহ আহমেদ গতকাল বুধবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভূমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা এই প্রস্তাব করেছি। একেক অফিস একেক জায়গায় হলে কেউ বেশি জায়গায় অফিস করে। আবার অনেকে জায়গা নিয়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করে না। অনেক সময় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরে ওই জায়গা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর নিজেদের বলে দাবি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব জায়গাই সরকারের। অনেক জায়গা অব্যবহৃত পড়ে থাকে, কিছু জায়গা অন্যরা দখল করে। অনেক সময় ব্যয় নির্বাহে ইজারাও দেয়। সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সব অফিস এক জায়গায় থাকলে অল্প ভূমিতে সবার সংস্থান হবে।’
চিকিৎসকদের জন্য আরও ১,৮৫৩ পদ
স্থায়ী পদ না থাকায় অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে চিকিৎসকদের পদোন্নতি দিতে তৃতীয় পর্যায়ে আরও ১ হাজার ৮৫৩টি সংখ্যাতিরিক্ত (সুপারনিউমারারি) পদ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সরকার।
এ বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পদের অভাবে পদোন্নতির সুযোগ না থাকায় স্বাস্থ্য ক্যাডারে বিপুলসংখ্যক চিকিৎসককে মেডিকেল অফিসারের পদ থেকে অবসরে যেতে হচ্ছে। সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকের স্থায়ী পদ কম থাকায় মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা শিক্ষা এবং সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ জন্য অধ্যাপকের ১৮৭ টি, সহযোগী অধ্যাপকের ৪০৪টি এবং সহকারী অধ্যাপকের ১ হাজার ২৬২টি পদসহ রাজস্ব খাতে ১ হাজার ৮৫৩টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।
অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ এক বছরের জন্য ১ হাজার ৮৫৩টি সংখ্যাতিরিক্ত পদ সৃষ্টিতে সম্মতি দিয়ে এসব পদের বেতন স্কেলও নির্ধারণ করে দিয়েছে।
চিকিৎসকদের জন্য গত ২৭ এপ্রিল প্রথম ধাপে ৩ হাজার ৩০ টি, ২৫ মে দ্বিতীয় ধাপে ২ হাজার ৫৯টি সংখ্যাতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করেছে সরকার। তৃতীয় ধাপ মিলিয়ে চিকিৎসকেরা ৬ হাজার ৯৪২টি সংখ্যাতিরিক্ত পদ পাচ্ছেন।
স্থায়ী পদ কম থাকায় সংখ্যাতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করে প্রশাসন এবং পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দিচ্ছে সরকার। এখন স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তারাও এই সুবিধা পাচ্ছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণিতে চিকিৎসকদের জন্য ৩৬ হাজার ৯২১টি ক্যাডার পদ রয়েছে। এর মধ্যে সহকারী অধ্যাপকের ৩ হাজার ৫৯ টি, সহযোগী অধ্যাপকের ১ হাজার ৯৬০ ও অধ্যাপকের ১ হাজার ৫৯টি পদ রয়েছে।
প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির ২৪ আগস্টের সভায় জাতীয় ভূ-স্থানিক তথ্য-উপাত্ত অবকাঠামো নীতিমালা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন রেলওয়ে হিসাব বিভাগের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালাসহ বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পাসের জন্য উত্থাপনের কথা রয়েছে।