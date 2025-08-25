বিজিবির সঙ্গে বৈঠকে বসতে ঢাকায় পৌঁছাল বিএসএফের প্রতিনিধিদল

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলনে অংশ নিতে নয় সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল ঢাকায় পৌঁছেছে। বিএসএফ মহাপরিচালক শ্রী দালজিৎ সিং চৌধুরীর নেতৃত্বে দলটি সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
প্রতিনিধিদলে বিএসএফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা রয়েছেন। বিমানবন্দরে ভারতীয় প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী।
আগামীকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে চার দিনব্যাপী এ সম্মেলন। ২৫ থেকে ২৮ আগস্ট চলা সম্মেলনে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধসহ উভয় দেশের সীমান্ত-সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে।
সম্মেলন শেষে ২৮ আগস্ট উভয় দেশের পক্ষ থেকে যৌথ ঘোষণাপত্র জারি করা হবে।