দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের একযোগে পদত্যাগ

সচিবালয়ে এসে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে গেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ও দুই কমিশনার। আজ মঙ্গলবার দুপুরের পর তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দেন।
দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন ছাড়াও প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ।
পরে আজিজী সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা চাপের মুখে পদত্যাগ করিনি, ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছি। আমরা এই সময়টা খুব এনজয় করেছি।’
মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেন, ’নিয়ম অনুয়ায়ী একমাস আগে পদত্যাগপত্র জমা দিতে হয়। আমি আমার প্রত্যেকটা নথিপত্র জমা দিয়েছি।’
কী কারনে পদত্যাগ করেছেন জানতে চাইলে দুদকের এই কমিশনার বলেন, ‘আমি সরকারের কাছে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি।’
অপর কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহ্সান ফরিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা পদত্যাগ করেছি। (বিকেল) সাড়ে ৩টায় কমিশনের চেয়ারম্যান ও আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি আপনাদের জানাব।’