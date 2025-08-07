৬৯ অধ্যাদেশ এক বছরে

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গত বছরের ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরে ৬৯টি অধ্যাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই সময়ে নতুন করা হয়েছে ৯টি অধ্যাদেশ।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানো, মুক্তিযোদ্ধার নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ, সরকারি চাকরি অধ্যাদেশ, সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপ্রক্রিয়া, ধর্ষণ মামলার দ্রুত বিচার এবং মামলার জট কমাতে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে জোর দিয়ে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
একই সময়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ দিতে ২৪টি আইন সংশোধন করা হয়েছে।
শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গত বছরের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক দিন পর স্থানীয় সরকারের সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভা আইন সংশোধন করে এসব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত সব জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
মাগুরায় শিশু ধর্ষণের ঘটনার পর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। এতে ধর্ষণের সংজ্ঞা সংশোধন করে বিয়ের প্রলোভনে বা অন্য কোনো প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ধর্ষণের বিচার ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।
সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানোর দাবিতে বেশ কয়েক বছর ধরে আন্দোলন হলেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। গত বছরের ১৮ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকার সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা দুই বছর বাড়িয়ে ৩২ বছর করে অধ্যাদেশ জারি করে। সরকারি কর্মচারীদের দলবদ্ধভাবে আন্দোলনের পথ বন্ধ করতে সরকারি চাকরি আইন ইতিমধ্যে দুবার সংশোধন করা হয়েছে।
২০১০ সালের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (কুইক রেন্টাল) আইন, ২০১০ অনুযায়ী এ দুই খাতের প্রকল্প অনুমোদন চ্যালেঞ্জ করে আদালতে যাওয়ার পথ রুদ্ধ ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার তা বাতিল করে নতুন অধ্যাদেশ জারি করেছে।
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি করে মুক্তিযোদ্ধার নতুন সংজ্ঞা করেছে এই সরকার। বেশ কয়েক শ্রেণির মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযুদ্ধের সহযোগীর তালিকায় রাখা হয়েছে। ভোটার তালিকা আইন সংশোধন করে তফসিল ঘোষণার আগে ১৮ বছর বয়সীদের ভোটার হওয়ার পথ তৈরি করা হয়েছে।
মামলার জট কমানো এবং আপস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে জোর দিয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ করেছে সরকার। বিদেশে বসে কেউ মানবতাবিরোধী অপরাধ করলেও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তা আমলে নেওয়ার সুযোগ রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে অভিযুক্তের অধিকার সুরক্ষা, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ এবং বিচার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার, সাক্ষী নিরাপত্তা এবং ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তি বা সত্তা এবং তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে আসামি গ্রেপ্তারের ১২ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশকে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের বিধান চালু করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশে আসামি গ্রেপ্তার নিয়েও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য নতুন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের কর্তৃত্ব ও অংশীদারত্ব কমাতে গ্রামীণ ব্যাংক আইন সংশোধন করে নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।
এ ছাড়া সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, সাইবার নিরাপত্তা আইনের নিপীড়নমূলক ধারা বাদ দিয়ে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, অর্থ অধ্যাদেশ, নির্দিষ্টকরণ অধ্যাদেশ এবং নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) অধ্যাদেশ জারি করেছে।
এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুরের মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনার শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট থেকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ দিতে আইন সংশোধন করে নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।
এ ছাড়া বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুরের শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন সংশোধন করে সেখান থেকে শেখ পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।
জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন বাতিল এবং বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী আইন সংশোধন করে প্রধান উপদেষ্টার জন্য এসএসএফ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।
সাধারণত মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর নতুন আইনের খসড়া বিল আকারে পাসের জন্য জাতীয় সংসদে পাঠানো হয়। স্থায়ী কমিটিতে যাচাই-বাছাইয়ের পর সংসদ সদস্যদের কণ্ঠভোটে বিল পাস হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সই করলে নতুন আইনের গেজেট প্রকাশ করা হয়। সংসদ না থাকায় এখন উপদেষ্টা পরিষদে অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দিয়ে তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর অধ্যাদেশের গেজেট প্রকাশ করা হচ্ছে।