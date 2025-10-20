হোম > জাতীয়

দেড় মাস ধরে কর্মস্থলে নেই সহকারী কমিশনার, নিয়োগ বাতিল করল সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সহকারী কমিশনার মো. শফিকুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। প্রশাসন ক্যাডারের এই কর্মকর্তা ৪১তম বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে গত বছরের ২৮ জুলাই সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন।

শফিকুলের নিয়োগ অবসান করে আজ সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২০২৪ সালের ২৯ জুলাই কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার (শিক্ষানবিশ) হিসেবে যোগ দেন তিনি। গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা করেও শফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর শিক্ষানবিশ চাকরিকাল সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

শিক্ষানবিশ কর্মকর্তার চাকরিকালীন আচরণ সন্তোষজনক না হলে সরকারি কর্ম কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই নিয়োগের অবসান ঘটানোর বিধান রয়েছে জানিয়ে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শফিকুলের আচরণ ও কর্মসম্পাদন শিক্ষানবিশ চাকরির উপযোগী না হওয়ায় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী তাঁর নিয়োগের অবসান করা হলো।

