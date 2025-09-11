গত ১৫ বছর বৈষম্যের শিকার কর্মকর্তাদের আবেদনের আহ্বান: আইএসপিআর

২০০৯ থেকে গত ৪ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীতে বৈষম্য, বঞ্চনা, অবিচার বা প্রতিহিংসার শিকার হওয়া কর্মকর্তাদের তালিকাভুক্ত করতে চায় সশস্ত্র বাহিনী। ভুক্তভোগী কর্মকর্তাদের তাঁদের আবেদনের মূল কপি (হার্ড কপি) ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি বরাবর পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনকারীরা তাঁদের আবেদন সদস্যসচিব, মহাপরিচালক, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা পরিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাসে সরাসরি পাঠাবেন।
এর আগে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈষম্যের শিকার হয়ে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ৪০০ সদস্য পুনর্বহালের জন্য প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা করে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা দাবি করেন, তাঁদের অন্যায়ভাবে ১৮৫৭ সালের ব্রিটিশ আমলের আইনের ভিত্তিতে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের কাছে পুনর্বহালের জন্য আবেদন করা হলেও কেউ তাঁদের আহাজারি শুনছে না।