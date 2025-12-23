হোম > জাতীয়

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: উত্তেজনা বাড়ছে দ্রুত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যার পর তাঁর লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ থেকে ব্যারিকেড ভেঙে বাংলাদেশের হাইকমিশনে প্রবেশের চেষ্টা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী-সমর্থকদের। গতকাল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে। ছবি: এএফপি

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে। গত প্রায় দেড় বছরে নানা ঘটনায় সেই টানাপোড়েন বেড়েছে। অতি সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে পাল্টাপাল্টি কূটনৈতিক তলব, রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য, দুই দেশের হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এর জেরে প্রথমে বাংলাদেশে ভিসা সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় ভারত। তারপর বাংলাদেশও ভারতে ভিসা সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ করে। এ ছাড়া ঢাকার অভিযোগ, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ‘নসিহত’ দেওয়ার চেষ্টা করছে ভারত।

সর্বশেষ গতকাল মঙ্গলবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও কলকাতায় উপহাইকমিশনের সামনে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো বিক্ষোভ করেছে। দিল্লিতে তারা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। এর আগের দিন গত সোমবারও নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

এসব বিষয়ে গতকাল ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিপরীতে দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ নিয়ে গত ১০ দিনে চার দফায় দুই দেশ একে অন্যের কূটনীতিককে তলব করে প্রতিবাদ আর উদ্বেগ জানাল।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলমান টানাপোড়েনের বিষয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত মাহফুজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সম্পর্কের অবনতি হওয়া খুব খারাপ লক্ষণ। এটি শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয়, বরং উদ্বেগজনক। এ রকম চলতে থাকলে দুই দেশে চরমপন্থীদের উত্থান ঘটবে এবং নির্বাচনে তার অশুভ প্রভাব পড়বে। এর ফলে নির্বাচিত সরকার এলেও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের টানাপোড়েন অব্যাহত থাকতে পারে।’

পাল্টাপাল্টি ঘটনাপ্রবাহ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ডের পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্য নিয়ে বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। এর জবাবে গত সপ্তাহে ভারতের আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজ দেশকে ‘পারমাণবিক শক্তিধর দেশ’ এবং ‘বাংলাদেশকে শিক্ষা দেওয়া উচিত’ মন্তব্য করে ঢাকাকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয় ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায়।

১৪ ডিসেম্বর প্রণয় ভার্মাকে তলব করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরপর গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ জানাতে নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মুহাম্মদ রিয়াজ হামিদউল্লাহকে তলব করে সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ওই দিনই বিকেলের দিকে ভারতীয় হাইকমিশন অভিমুখে মিছিলের আয়োজন করে ‘জুলাই ঐক্য’। যদিও পুলিশি বাধায় রাজধানীর বাড্ডায় সেই মিছিল আটকে যায়। এই বিক্ষোভ থেকে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ভারতে পলাতকদের ফেরত পাঠানোর দাবি জানানো হয়। এই বিক্ষোভের আগে ওই দিন দুপুরে ঢাকায় ভারতীয় ভিসা সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঠিক ওই দিন রাতেই ভালুকায় ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে একটি পোশাক কারখানার কর্মী দীপু চন্দ্র দাসকে কারখানা থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিভাজকের একটি গাছে ঝুলিয়ে তাঁর লাশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

এ ঘটনার জেরে নয়াদিল্লিতে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ হয়। হুমকি দেওয়া হয় হাইকমিশনারকে। ওই রাতেই খবর আসে, গুলিবিদ্ধ হাদি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এর পরপরই চট্টগ্রাম ও খুলনায় ভারতীয় উপহাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ হয়। ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয় চট্টগ্রাম উপহাইকমিশনের কার্যালয়ে। এসব ঘটনার ঠিক আগের দিন গত শনিবার নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে চট্টগ্রামেও অনির্দিষ্টকালের জন্য ভিসা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় ভারত।

এদিকে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনের বিক্ষোভের ঘটনা নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল গত রোববার এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর গুজব প্রত্যক্ষ করেছি। বাস্তবতা হলো, ২০-২৫ জন তরুণ বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে জড়ো হয়েছিলেন। ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাসকে হত্যার প্রতিবাদে স্লোগান দিয়েছেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা কয়েক মিনিটের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন।’

রণধীর জয়সওয়ালের বক্তব্যের জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে ‘বিভ্রান্তিকর প্রচার’ চালানো হচ্ছে, ভারত এ কথা বললেও কোনোভাবে তা মেনে নেওয়া যায় না। দুষ্কৃতকারীদের হাইকমিশনের সীমানার ঠিক বাইরে কর্মকাণ্ড চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ময়মনসিংহে দীপু দাসকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনাকে ‘বিচ্ছিন্ন হামলা’ বলে অভিহিত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এর আগে রোববার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভের ঘটনায় ভারত সরকারের দেওয়া বিবৃতি প্রত্যাখ্যান করে প্রশ্ন তোলেন, হাইকমিশনের মতো সুরক্ষিত এলাকায় কীভাবে বিক্ষোভকারীরা যেতে পারল? তিনি বলেন, বিক্ষোভের ওই ঘটনার পর থেকে নয়াদিল্লিতে নিয়োজিত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের পরিবার ঝুঁকি অনুভব করছে। উপদেষ্টা বলেন, ‘নয়াদিল্লিতে কূটনৈতিক এলাকার ভেতরে বাংলাদেশ মিশনের অবস্থান খুবই নিরাপদ স্থানে, সেখানে হিন্দু চরমপন্থীরা ওই এলাকার মধ্যে আসতে পারবে কেন? তাহলে তাদের আসতে দেওয়া হয়েছে।’

ভারতে আক্রান্ত বাংলাদেশের কূটনৈতিক স্থাপনা

পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভের মধ্যে নিরাপত্তার কারণে গত সোমবার নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন এবং ত্রিপুরার আগরতলায় সহকারী হাইকমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির ভিসা সেন্টার থেকে ভিসা ও কনস্যুলার সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি দিল্লিতে অন্য কনস্যুলার পরিষেবাও আপাতত বন্ধ রেখেছে ঢাকা।

ভারতের সংবাদমাধ্যম শিলিগুড়ি টাইমস জানায়, সোমবার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্র ভাঙচুর করেছেন হিন্দুত্ববাদী কয়েকটি সংগঠনের সদস্যরা। এতে নেতৃত্ব দেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি), হিন্দু জাগরণ মঞ্চ ও শিলিগুড়ি মহানগর সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

এরপর গতকাল নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন ও কলকাতায় উপহাইকমিশনের সামনে ভিএইচপির নেতৃত্বে বিক্ষোভ হয়, ভাঙার চেষ্টা করা হয় ব্যারিকেড। কলকাতার বিক্ষোভে সংহতি জানাতে পরে বিজেপি নেতারাও যোগ দেন।

এদিনই প্রণয় ভার্মাকে তলব করে নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পরে মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, কূটনৈতিক স্থাপনায় এ রকম পরিকল্পিত সহিংসতা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের মতো কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ ধরনের ঘটনা শুধু কূটনৈতিক মিশনের কর্মীদের নিরাপত্তাকেই হুমকির মুখে ফেলে না; বরং পারস্পরিক সম্মান, শান্তি ও সহনশীলতার নীতিকেও ক্ষুণ্ন করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে প্রণয় ভার্মা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়ামের দপ্তরে প্রবেশ করেন। আসা-যাওয়া মিলিয়ে ৫ মিনিটের মতো তিনি মন্ত্রণালয়ে ছিলেন। এ নিয়ে ১০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করা হলো।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার ২০ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশন প্রাঙ্গণ ও আবাসস্থলের বাইরে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং ২২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্রে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর ভাঙচুরের ঘটনায় ভারত সরকারের কাছে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের সামনে সহিংস বিক্ষোভের ঘটনাকে উদ্বেগজনক বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। ঘটনাগুলোর পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা।

এরপর গতকাল বিকেলে দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলব করে দেশটিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বি শ্যাম তলবের সময় বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে বলেছেন, বাংলাদেশ সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ইস্যুতে অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। তখন এই অভিযোগ খণ্ডন করে বাংলাদেশের হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যুতে বাস্তবতার নিরিখে অবস্থান তুলে ধরছে।

সার্বিক বিষয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ও একটা বললে আমি একটা বলব, এমন প্রতিযোগিতা ঠিক নয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে, কীভাবে ওখান থেকে সরে এসে একটা স্বাভাবিক সম্পর্কের দিকে যাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করা। তাই বলে স্বাভাবিক সম্পর্ক মানেই নতজানু সম্পর্ক নয়।’

আরেক সাবেক রাষ্ট্রদূত মাহফুজুর রহমান বলেন, এ মুহূর্তে সম্পর্কের অবনতি রোধ প্রথম করণীয়। এ জন্য যাঁরা দায়িত্বশীল, তাঁদের দায় অনেক। অপর পক্ষ কী করছে, তার পাল্টা কীভাবে নেওয়া যায়, তা বিবেচনায় না নিয়ে বরং নিজ উদ্যোগে সম্পর্কের অবনতি কীভাবে রোধ করা যায়, তাতে সচেষ্ট হতে হবে।

সম্পর্কিত

এই মব আক্রমণগুলো হাওয়া থেকে ঘটেনি—জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞের ক্ষোভ

ঢাকা বিভাগের নির্বাচন ও গণভোটের গান রিলিজ করল সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়

দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে পাল্টা তলব

টিএফআই সেলে গুম-নির্যাতনের শুনানিতে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তায় গেজেট

দীপু চন্দ্র দাসের পরিবারের দায়িত্ব নিল সরকার

বিমানবন্দর এলাকায় ড্রোন উড্ডয়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

অগ্নিদুর্ঘটনায় দ্রুত সাড়া নিশ্চিতে ফায়ার সার্ভিস ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পররাষ্ট্রের ৩৮ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসন্ধানে নতুন কমিটি

নির্বাচন সফল করার সক্ষমতা আছে, আস্থা রাখতে পারেন—ইসিকে আইজিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা