ইসির সঙ্গে ইইউ প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের বৈঠক আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক করবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। আগামীকাল সোমবার বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ইসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে এবং বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহর সঙ্গে বৈঠক করবে তারা।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধিদল ২২ সেপ্টেম্বর ইসি কার্যালয়ে আসবে। তারা একজন নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবে।

আখতার আহমেদ আরও জানান, এ বৈঠকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, ভোটের আগে সারা দেশে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হবে।

