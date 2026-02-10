হোম > জাতীয়

স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ২৪ ঘণ্টা বন্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে দেশের সব স্থলবন্দরের ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টা পর্যন্ত দেশের সব স্থলবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

আজ মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিরাগমন-৫ শাখার উপসচিব কাজী আরিফুর রহমান স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা যায়।

আদেশে বলা হয়, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ নির্বিঘ্ন করতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টা থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টা পর্যন্ত বাংলাদেশের সব স্থলবন্দরে গমনাগমন বন্ধ রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।’

সম্পর্কিত

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ

গৃহকর্মী নির্যাতনের কথা স্বীকার করলেন সাফিকুরের স্ত্রী বীথিও

সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা

গৃহকর্মী নির্যাতন: বিমানের সাবেক এমডি সাফিকুরের ৫ দিন, স্ত্রীর ৭ দিনের রিমান্ড

ঢাকা-৮ আসনের ভোটার সিইসি

নির্বাচনে সহিংসতা হলে দেখতে পাবেন কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ওসমান হাদির পরিবারকে ফ্ল্যাটের দলিল হস্তান্তর করলেন প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তুরস্ক ও কমনওয়েলথ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সাক্ষাৎ

২০২৫ সালে প্রতিদিন গড়ে ৭৫ অগ্নিকাণ্ড, নিহত ৮৫

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের সাক্ষাৎ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা