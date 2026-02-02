হোম > জাতীয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ডিএমপির হটলাইন নম্বর চালু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

১২ ফেব্রুয়ারিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে বিশেষ হটলাইন নম্বর চালু করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। তিনটি হটলাইন নম্বর হলো 01320037358, 01320037359 ও 01320037360.

আজ সোমবার ডিএমপির উপকমিশনার (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, এসব হটলাইন নম্বরের মাধ্যমে নির্বাচন-সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য বা অভিযোগ সহজে এবং দ্রুত পুলিশকে জানানো যাবে। নির্বাচনী আচরণবিধি অমান্য বা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে এ-সংক্রান্তে পুলিশের হস্তক্ষেপের বিষয়ে নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করার জন্য সম্মানিত নগরবাসীকে অনুরোধ করা হলো।

তিনি আরও জানান, একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে সম্মানিত নগরবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আজকের পত্রিকার বিশেষ পোর্টাল

সম্পর্কিত

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ছয় মামলায় শেখ হাসিনার ৩৬ বছরের কারাদণ্ড

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনার ৫, রাদওয়ানের ৭ ও টিউলিপের ২ বছর কারাদণ্ড

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনার ৫ বছর, আজমিনার ৭ বছর ও টিউলিপের ২ বছর কারাদণ্ড

ঢাকা-১১: বিএনপির কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদের রিট

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা-টিউলিপসহ ২২ জনের রায় আজ

পণ্য আটকে রাখায় ১৩ জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ জানাবেন যেসব নম্বরে

চানখাঁরপুল হত্যা মামলা: আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি পাবেন না ৫ আসামি

নির্বাচনকালীন সম্মানীর নামে কর্মকর্তাদের বিকাশ নম্বর চেয়ে প্রতারণা, সতর্ক করল ইসি

ভোটের দায়িত্বে বিএনসিসিকে চায় না বিএনপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা