হোম > জাতীয়

৪৮৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ডলি কনস্ট্রাকশনের এমডিসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রূপালী ব্যাংকের প্রায় ৪৮৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ডলি কন্সট্রাকশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ সোমবার (১১ আগস্ট) দুদকের উপ পরিচালক আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে রূপালী ব্যাংকের মতিঝিল করপোরেট শাখা থেকে ঋণের নামে ৭৫১ কোটি ৯৯ লাখ ৮৬ হাজার ১০৬ টাকা উত্তোলন করেন। এর মধ্যে সুদ-আসলে ৩০৮ কোটি ৫৩ লাখ ৯০ হাজার ৬০১ টাকা পরিশোধ করা হলেও বাকি ৪৪৩ কোটি ৪৫ লাখ ৯৫ হাজার ৫০৪ টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। এই অর্থের সুদসহ বর্তমান হিসাব দাঁড়িয়েছে ৪৮৯ কোটি ৮ লাখ ১৮ হাজার ৬৭৫ টাকা, যা আত্মসাতের শামিল বলে দুদক মনে করছে।

দুদক জানায়, আসামিরা অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে এই অর্থ আত্মসাৎ করে আসামিরা দণ্ডবিধির ৪০৯/৪০৬/৪২০/১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন— ডলি কন্সট্রাকশনের এমডি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ডলি আক্তার, রূপালী ব্যাংকের শিল্পঋণ শাখার সাবেক ডিজিএম খালেদ হোসেন মল্লিক, সাবেক সহকারী মহাব্যবস্থাপক সোলায়মান, ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক গোলাম সারোয়ার, পল্টন করপোরেট শাখার ডিজিএম এএসএম মোরশেদ আলী, স্থানীয় কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, জিওগ্রাফ সার্ভে করপোরেশনের মালিক পারভেজ বিন কামাল, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও শাখা প্রধান খান ইকবাল হোসেন, সাবেক উপ-মহাব্যবস্থাপক তাজ উদ্দিন আহমেদ, মো. নিজাম উদ্দিন, মো. সরোয়ার হোসেন, সাবেক প্রিন্সিপাল অফিসার এস এম আরাফাত হাসান, সাবেক সিনিয়র অফিসার বদরুল ইসলাম, মো. ইসমাইল হোসেন, মো. বিল্লাল হোসেন, মো. আবু সায়েম, সাবেক সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. কেতাব আলী মন্ডল, মো. রাশেদুল ইসলাম ও সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. আব্দুল কুদ্দুস।

সম্পর্কিত

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

জোটবদ্ধ নির্বাচনেও থাকবে দলীয় প্রতীক

জাল নথির কারণে ইতালির শ্রমিক ভিসা হতে সময় লাগছে: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সাবেক ডিআইজি বাতেনের এনআইডি ব্লক, আফসার গ্রুপের মালিকসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

অতিরিক্ত আইজিপি হলেন ৭ পুলিশ কর্মকর্তা

মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

চলতি বছর মব সন্ত্রাসে নিহত ১১১ জন: আসক

চানখাঁরপুল হত্যাকাণ্ডে প্রথম সাক্ষ্য দিলেন মায়ের উদ্দেশে চিঠি লেখা সেই আনাসের বাবা

কেবিনে অধিক তাপমাত্রা, চক্কর দিয়ে ঢাকায় ফিরল বিমানের চট্টগ্রামগামী ফ্লাইট

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য থাকবে আলাদা বুথ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা