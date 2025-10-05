হোম > জাতীয়

ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর পূজা কাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

উন্নতি (আধ্যাত্মিক ও পার্থিব), আলো, জ্ঞান, সৌভাগ্য, দানশীলতা, সাহস ও সৌন্দর্যের দেবী লক্ষ্মীর পূজা আগামীকাল সোমবার। শারদীয় দুর্গোৎসবের পর আশ্বিন মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে বাঙালি হিন্দুরা এই দেবীর পূজা করেন। এদিন বাড়িতে আলপনা আঁকেন তাঁরা।

পঞ্জিকা অনুযায়ী, এবার পূজার পূর্ণিমা শুরু হবে সোমবার বেলা ১১টা ৫৩ মিনিটে, পূর্ণিমা তিথি শেষ হবে মঙ্গলবার সকাল ১০টা ১ মিনিটে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, পূর্ণিমা রাতে দেবী লক্ষ্মী ধনধান্যে ভরিয়ে দিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে পূজা গ্রহণ করতে আসেন। লক্ষ্মী দেবী সন্তুষ্ট থাকলে সংসারে অর্থকষ্ট থাকবে না এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে।

লক্ষ্মীপূজা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা নামেও পরিচিত।

কোজাগরী শব্দের অর্থ ‘কে জেগে আছ?’ হিন্দু পুরাণমতে, ‘আশ্বিনের এই পূর্ণিমার রাতে দেবী লক্ষ্মী এসে ঘরে ঘরে খোঁজ নিয়ে যান, কে জেগে আছে। শাস্ত্রমতে, দেবী লক্ষ্মী ধনসম্পদ তথা ঐশ্বর্যের প্রতীক।

রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরসহ দেশের অনেক মন্দিরে কাল লক্ষ্মীপূজা হবে। বাঙালি হিন্দুরা তাঁদের বাড়িতেও লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করে থাকেন।

সম্পর্কিত

৪৯তম বিশেষ বিসিএসের প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু আজ

১ জানুয়ারি থেকে সচিবালয় ‘সিঙ্গল ইউজ’ প্লাস্টিকমুক্ত হবে, আশা পরিবেশ উপদেষ্টার

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রাথমিক তদন্ত শুরু হচ্ছে: চিফ প্রসিকিউটর

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের পক্ষে একমত সব রাজনৈতিক দল: আলী রীয়াজ

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৯ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ১০৪২ জন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ১৫টি ফ্ল্যাট-মার্কেট ভবন ক্রোকের নির্দেশ

প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৌদ্ধ নেতাদের শুভেচ্ছা বিনিময়

শিক্ষকদের সম্মান দিতে চাইলে শুধু মুখের কথায় চিড়া ভিজবে না: গণশিক্ষা উপদেষ্টা

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য না হলে একাধিক সুপারিশ দেবে কমিশন: আলী রীয়াজ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা