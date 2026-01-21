মানবতাবিরোধী অপরাধ: জয়-পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ইন্টারনেট বন্ধ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয় ও জুনাইদ আহমেদ পলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।
আসামিদের অব্যাহতির আবেদন খারিজ করে দিয়ে আজ বুধবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই আদেশ দেন।
সজীব ওয়াজেদ জয় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনার ছেলে। আর জুনাইদ আহমেদ পলক আওয়ামী লীগের সময়ের আইসিটি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। গত ১৫ জানুয়ারি শুনানি শেষে অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশের জন্য আজকের দিন ধার্য করা হয়েছিল।
ট্রাইব্যুনাল আসামিদের বিরুদ্ধে আনা তিনটি অভিযোগ পড়ে শোনান। এ সময় ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত থাকা আসামি জুনাইদ আহমেদ পলকের কাছে অভিযোগ স্বীকার করে কি-না জানতে চাইলে পলক জবাবে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। তিনি বলেন, ‘অভিযোগ মিথ্যা। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।’
পরে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠন করে আদেশ দেন এবং এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্য ও সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করে দেন। অপর আসামি সজীব ওয়াজেদ জয় পলাতক রয়েছেন।