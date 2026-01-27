গণভোটের পক্ষে-বিপক্ষে প্রচার করতে পারবেন না নির্বাচন কর্মকর্তারা

নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেছেন, নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা কর্মকর্তারা গণভোটের প্রচার করতে পারবেন। তবে তাঁরা পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচার করতে পারবেন না।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নিজের দপ্তরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
গণভোটের বিষয়ে কমিশনের অবস্থান কী? জবাবে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘গণভোটের জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করছি। নির্বাচনী কাজের দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁরা আইনগতভাবে কোনো পক্ষে কাজ করবেন না। রিটার্নিং কর্মকর্তা যখনই তিনি হয়েছেন, তখনই তিনি কোনো পক্ষের লোক নন। আমার কোনো রিটার্নিং কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা কোনো পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন না।’
সরকার এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা গণভোটের ‘হ্যাঁ’র পক্ষে প্রচার করছেন—এটা আসলে কতটা আইনসংগত বলে মনে করছেন? জবাবে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমি কোনো মন্তব্য করতে রাজি নই।’
এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ এবং মাঠ কেমন আছে? জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, নির্বাচন কমিশন মনে করে অতীতের অনেক নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনের মাঠের পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার আছে।’
জামায়াত ও এনসিপির অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘দুটি দলের যে অভিযোগ ছিল, প্রতিটি আমরা খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনেছি এবং সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি।’
একটি দল থেকে নির্বাচন না হওয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে—এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন মনে করে কোনো আশঙ্কা সঠিক হবে না। ইনশা আল্লাহ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সবাই দেখবে, জাতি দেখবে, বিশ্ব দেখবে, একটি সুন্দর নির্বাচন হয়েছে।
সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ৮ থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ১২৮টি আসনে ১৪৪টি আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ লাখ ৫ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি ৯৪টি মামলা করা হয়েছে।