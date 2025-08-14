হাসিনা আমলে ইসরায়েলি স্পাইওয়্যারসহ নজরদারির সরঞ্জাম কেনা নিয়ে তদন্ত কমিটি

ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করতে ইসরায়েল থেকে স্পাইওয়্যারসহ যেসব নজরদারির সরঞ্জাম কেনার অভিযোগ রয়েছে, তা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।
পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের বিষয়বস্তু তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি জানান, নজরদারির সরঞ্জাম কেনার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান করা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে। কমিটি খতিয়ে দেখবে—কীভাবে, কোথা থেকে ও কত দাম দিয়ে এসব যন্ত্র কেনা হয়েছে এবং কীভাবে এর ব্যবহার করা হয়েছে।
শফিকুল আলম বলেন, ‘সার্ভেইলেন্সের যন্ত্রপাতি বিগত সরকারের সময় কেউ বলছেন প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারে কেনা হয়েছে, কেউ বলছেন ২০০ মিলিয়ন ডলারে কেনা হয়েছে। পুরো রিপোর্টে আমরা যা পড়েছি, সেখানে স্পষ্ট যে বিগত স্বৈরাচারী সরকার বাংলাদেশের মানুষের নাগরিক অধিকার হরণের জন্য নজরদারির যন্ত্রপাতি, স্পাইওয়্যার ব্যবহার করেছে। এই অবৈধ নজরদারির জন্য আমার-আপনার ন্যূনতম বাক্স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সংবিধানে যে গোপনীয়তার অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেটাকে তারা খর্ব করেছে।’
প্রেস সচিব বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের সভায় কমিটি করে দেওয়া হয়েছে এটি তদন্ত করার জন্য। কত টাকা দিয়ে এগুলো কেনা হয়েছে, কোথা থেকে কেনা হয়েছে—তা খতিয়ে দেখা হবে। যদিও রিপোর্টে বলা হয়েছে, অনেক কিছু ইসরায়েল থেকে কেনা হয়েছে। পুরো বিষয় কমিটি খতিয়ে দেখবে। তিনি বলেন, পুলিশের জন্য কীভাবে মারণাস্ত্র কেনা হয়েছিল, এটা নিয়ে রিপোর্ট হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে। কীভাবে এগুলো কেনা হয়, কীভাবে ব্যবহার করা হয়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
চলমান সংস্কারের বিষয়ে শফিকুল আলম বলেন, গত সপ্তাহে জানানো হয়েছিল, ১২১টি সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন। তার মধ্যে ১৬টি ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ১৪টি আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অন্যগুলো বাস্তবায়নাধীন। আজ জানানো হয়েছে, আরও ২৪৬টি আশু সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন। তিনি বলেন, নতুন ২৪৬টি সুপারিশের মধ্যে ৮২টি শ্রম সংস্কার বিষয়ে।
শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কিছু সুপারিশ ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের ৭১টি সুপারিশ আশু বাস্তবায়নের জন্য তালিকা করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার বিষয়ে ৩৭টি, স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩৩ ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২৩টি সুপারিশ রয়েছে।
বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্য উপদেষ্টারা বলেছেন, এগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে আরও জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী বৈঠকে এ বিষয়ে অগ্রগতি জানানো হবে।