অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ৫ আগস্টের আগের র্যাব আর নেই। র্যাবের কার্যক্রমে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারা এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে মানুষের প্রশংসা অর্জন করছে। র্যাব এখন প্রশংসার দাবিদার।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কুর্মিটোলায় র্যাব সদর দপ্তরে তাৎক্ষণিক পরিদর্শনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘৫ আগস্টের আগে র্যাবের যে কর্মকাণ্ড, সেটি আর নেই। এখন সবাই ভালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে। র্যাবের পারফরম্যান্স এখন অনেক ভালো। মাদক ও হাতিয়ার উদ্ধারের ক্ষেত্রে, সেই সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযান এখন প্রশংসার দাবিদার। তার জন্য আমি র্যাবের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘সামনে জাতীয় নির্বাচন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও নির্বাচন হচ্ছে। এসব নির্বাচন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে র্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের অধিনায়কদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’
আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার আশঙ্কা আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘৩৩ হাজারের ওপর পূজামণ্ডপ আছে। ছোটখাটো দু-একটা ঘটনা ঘটতে পারে। মেজর কোনো ঘটনা ঘটবে না বলে আমি আশাবাদী।’